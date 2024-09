Hasan Mahmud: हसन महमूद ने रच दिया इतिहास, भारत के खिलाफ ये कारनामा करने वाले पहले बांग्लादेशी गेंदबाज़ बने

Hasan Mahmud Five Wicket Haul Record vs IND: बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन भारत अपनी पहली पारी में 376 रन पर ऑल आउट हो गया. रविचंद्रन अश्विन ने मेजबान टीम के लिए सबसे ज़्यादा 113 रन बनाए, जबकि रवींद्र जडेजा (86) और यशस्वी जायसवाल (56) ने अर्धशतक बनाए. हसन महमूद (Hasan Mahmud Five Wicket Haul vs India) बांग्लादेश के गेंदबाज़ों में सबसे बेहतरीन रहे जिन्होंने 83 रन देकर 5 विकेट चटकाए. हसन महमूद ने इसी के साथ इतिहास रच दिया और भारत के खिलाफ ये कारनामा करने वाले पहले बांग्लादेशी गेंदबाज़ बने.

💥Stellar Bowling Performance💥

Hasan Mahmud claimed his second five-wicket haul, becoming the first Bangladeshi player to achieve this feat in India.👏🇧🇩#BCB #Cricket #INDvBAN #WTC25 pic.twitter.com/8pd21ERxny — Bangladesh Cricket (@BCBtigers) September 20, 2024

मात्र 24 वर्ष की उम्र में हसन महमूद ने भारत में टेस्ट मैचों में 5 विकेट लेने वाले पहले बांग्लादेशी गेंदबाज बनने का कारनामा कर दिखाया और लगातार टेस्ट मैचों में (पाकिस्तान और भारत दोनों देशों में) पांच विकेट (Two Consecutive Five Wicket Haul by Hasan Mahmud) लेने का कारनामा किया है और दो बार 5 विकेट लेने वाले दूसरे बांग्लादेशी गेंदबाज बन गए हैं.

भारत की पहली पारी 376 रन पर सिमट गई. भारत की ओर से अश्विन ने कमाल की बल्लेबाजी की और 113 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, जडेजा ने 86 रन की पारी खेली. अश्विन और जडेजा ने मिलकर सातवें विकेट के लिए 199 रनों की साझेदारी की. बांग्लादेश की ओर से हसन महमूद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट हॉल किए. बता दें कि पहले दिन के खेल खत्म होने के समय भारत ने 6 विकेट पर 339 रन बनाए थे. इससे पहले बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था.