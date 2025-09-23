Ind vs Ban: 'कोई भी टीम भारत को...', अब बड़बोले बांग्लादेश ने मेगा मैच से पहले किया भारत पर वार

एशिया कप (Asia Cup 2025) में बुधवार को सुपर-4 राउंड (Super 4) के तहत भारत के खिलाफ खेले जाने वाले बड़े मुकाबले से पहले बांग्लादेश ने टीम सूर्यकुमार पर 'शब्दबाण' दागने शुरू कर दिए हैं. बांग्लादेश के कोच फिल सिमंस ने कहा है कि भारतीय टीम अजेय नहीं है. और जब बुधवार को उनकी भिड़ंत होगी, तो उनके लिए इसका कोई मतलब नहीं होगा कि भारत ने टूर्नामेंट में अभी तक के सफर में क्या हासिल किया है. बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराकर सुपर-4 राउंड में जगह बनाई है. और इस जीत से उसे खासा कॉन्फिडेंस मिला है.

भारत की खामियों पर वार करेंगे: कोच सिमंस

अपने समय में विंडीज के दिग्गज क्रिकेटरों में से एक रहे फिल सिमंस ने भारत को हराने के सवाल पर कहा, 'हर टीम भारत को हरा सकती है. मैच दिन विशेष पर खेला जाता है और इसका कोई मतलब नहीं कि भारत ने पूर्व में क्या हासिल किया है. और बुधवार को भारत के खिलाफ करीब साढ़े तीन घंटे में ऐसा ही होगा.' बांग्लादेशी कोच बोले, 'हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे. हम भारत की खामियों को भुनाने की कोशिश करेंगे. इसी अंदाज में हम जीत हासिल करते हैं.' सिमंस ने कहा कि वह भारत के खिलाफ खेले जाने वाले किसी भी मैच की तीव्रता को समझते हैं और वह चाहते हैं कि उनके खिलाड़ी वर्तमान में रहते हुए मैच का लुत्फ उठाएं.

'पिच में नहीं होगा कोई बदलाव'

उन्होंने कहा, 'हर मुकाबला खासकर टीम इंडिया की भागीदारी वाला मैच बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रहता है क्योंकि वे दुनिया में टी20 की नंबर एक टीम है. निश्चित ही, इस मैच को लेकर हाइप होगी ही और हम इस प्रचार का लुत्फ उठाने जा रहे हैं.' सिमंस बोले, 'हम इन पलों और मैच का लुत्फ उठाने जा रहे हैं. मुझे नहीं लगता कि चालीस ओवरों के दौरान पिच की प्रकृति में बदलाव होगा. यहां की पिच मेरे द्वारा देखीं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पिचों में से एक है. मुझे लगता है कि मैच उसी पिच पर खेला जाएगा, जिस पर रविवार को भारत-पाकिस्तान भिड़े थे.'

'हम फिर से पूरी तरह तैयार'

सिमंस बोले, 'यह पिच बैटिंग के लिए बहुत ही अच्छी थी. गेंदबाजों को बॉलिंग पर काफी मेहनत करनी थी. मुझे नहीं लगता कि टॉस यहां अंतर पैदा करने जा रहा है. यहां खासी गर्मी है और लगातार टी20 मैच खेलना खासा मुश्किल है. ऐसे में यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम फिर से तैयार है. हमने वास्तव में कड़ी ट्रेनिंग की है'.