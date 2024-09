अब जडेजा में भारत के सबसे मूल्यवान ऑलराउंडर नहीं, पठान ने कह दी बड़ी बात, इस खिलाडी को दी तरजीह

India vs Bangladesh 1st Test: इसमें दो राय नहीं कि हालिया सालों में टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है. और इसमें कोई संदेह नहीं कि इस यात्रा में ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) का योगदान बल्ले और गेंद से बहुत ही शानदार रहा है. चेन्नई में बांग्लादेश (Ind vs Ban) के खिलाफ पहले टेस्ट में 280 रनों से मिली शानदार जीत में जडेजा ने पहली पारी में संकट के समय 86, तो वहीं इस लेफ्ट-आर्म स्पिनर ने पहली पारी में दो, तो दूसरी पारी में तीन सहित मैच में पांच विकेट चटकाए. बतौर ऑलराउंडर यह एक शानदार प्रदर्शन है. कहा जा सकता है कि यह प्रदर्शन उन्हें प्लयेर ऑप द मैच का दावेदार भी बनाता था, लेकिन हैरानी की बात है कि पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान के हिसाब से अब रवींद्र जडेजा टीम रोहित के सबसे मूल्यवान ऑलराउंडर नहीं हैं.

India was too good for Bangladesh. Well done boys. In test matches in India Ashwin is the most valuable all round player for team India. #IndVsBan — Irfan Pathan (@IrfanPathan) September 22, 2024

जडेजा पर हावी हुआ अब यह दिग्गज

इरफान पठान ने चेन्नई में भारत की जीत के बाद X पर पोस्ट करते हुए लिखा, "टीम इंडिया बांग्लादेश के लिए कहीं बेहतर साबित हुई. अब भारत में होने वाले टेस्ट मैचों में रविचंद्रन अश्विन टीम इंडिया के लिए सबसे ऑलराउंड खिलाड़ी हैं," दिग्गज ऑफ स्पिनर को सबसे मूल्यवान खिलाड़ी बताने से साफ है कि उनकी नजर में अब भारत में होने वाले टेस्ट मैच में रविचंद्रन अश्विन टीम इंडिया के नंबर एक ऑलराउंडर हैं. वैसे बैटिंग क्षमता को अलग रख दिया जाए, तो कम से कम चेन्नई का प्रदर्शन तो यह साबित करता ही है. पठान के इस कमेंट पर फैंस ने भी अपनी राय रखी है. आप देखिए कि एक मैच का प्रदर्शन कैसे चाहने वालों की राय बदल देता है.

यह फैन पठान की राय से सहमत है

Absolutely! India showcased their dominance, and Ashwin's all-round performance was crucial. His value in Test matches at home is undeniable. Great job, team! #IndVsBan — Vijay Singh (@VijaySikriwal) September 22, 2024

यह फैन अश्विन को भारत में एक सीक्रेट वेपन बता रहा है. इसे कोई बताए भाई पांच सौ विकेट लेने के बाद भी कोई सीक्रेट वेपन हो सकता है क्या ?

Ashwin in India is like having a secret weapon—only it's no secret how crucial he is to every win! — Tomer Rozenberg (@RozenbergTomer) September 22, 2024

यह देखिए जडेजा और अश्विन के बीच फैंस तुलना कर रहे हैं. आप समझ रहे हैं न

ASHWIN - JADEJA IS THE GREATEST DUO IN TESTS:



Ashwin - 113 runs + 6 wickets

Jadeja - 86 runs + 5 wickets pic.twitter.com/pO4iRgIOIm — अंगराज(@sanatani999) September 22, 2024

भाई आप जडेजा को कैसे भूल सकते हैं. जड्डू का चाहने वाला इरफान को याद दिला रहा है