IND vs AUS: विराट फिर जीरो पर आउट, क्या 2027 विश्वकप खेलेंगे किंग कोहली?

दुनिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में कोहली की विराट पारी देखने आई थी. उम्मीद थी कि विराट कोहली रनों का अंबार लगाएंगे. लेकिन दो मैच हुए और दोनों में ही विराट कोहली के बल्ले से एक भी रन नहीं निकला. एडिलेड वनडे में भारतीय टीम को हार का सामना भी करना पड़ा. लेकिन बात हार से ज्यादा विराट कोहली को लेकर होने लगी. सवाल उठने लगे कि क्या विराट अब वन डे से भी रुकसती लेने वाले हैं?

कोहली ने फैंस का किया अभिवादन

दरअसल किंग कोहली लगातार दूसरे मैच में 0 पर गए. पर्थ में पहले वनडे मैच में 8 गेंद खेल पाए तो एडिलेड में दूसरे मैच में सिर्फ 4 गेंद. पहले मैच में वेटरन मिचेल स्टार्क की गेंद पर कैच थमा बैठे. पर्थ में 90 फीसदी बैठे भारतीय दर्शक खामोश हो गए. तो, एडिलेड में दूसरे मैच में 26 साल के लोकल बॉय ज़ेवियर बार्टलेट ने उन्हें विकेट के आगे फांस लिया. विराट LBW आउट हुए. लेकिन बहुत सारे सवालों के साथ मैदान से बाहर आए. एडिलेड ओवल स्टेडियम में बैठे दर्शकों ने उनके कद का सम्मान किया. विराट ने भी मैदान से बाहर निकलने से पहले उनका अभिवादन स्वीकार किया और अपनी कृतज्ञता ज़ाहिर की.

पहली बार लगातार दो जीरो

हालांकि ये पहले से ही माना जा रहा है कि विराट और रोहित के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. फिलहाल टीम मैनेजमेंट शायद ही कोई झटके वाला फैसला नहीं लेना चाहे. लेकिन विराट कोहली के करियर में ये पहला मौक़ा है जब 304 वनडे के करियर में उन्हें लगातार दो बार शून्य के साथ पैवेलियन लौटना पड़ा है. सेलेक्टर भी कह चुके हैं, सीनियर खिलाडी है..सब अचीव कर चुके हैं.

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में बोलते हुए भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कोहली-रोहित को लेकर कहा था कि दोनों शानदार खिलाड़ी रहे है. हम अभी टीम पर फोकस कर रहे हैं. आगे क्या होगा कोई नहीं कह सकता. हर सीरीज में दोनों को ट्रायल पर नहीं रख सकते. विश्व कप 2027 अभी बहुत दूर है. दोनों खिलाड़ी किसी ट्रायल पर नहीं है.

Ajit Agarkar, who barely won anything in cricket, said there is still time in world cup, we will see where they stand.



Imagine saying that about Virat and Rohit if they scores even three centuries this series, still no guarantee they will play.

pic.twitter.com/orGAc98Sns — Shah (@Shahhoon1) October 17, 2025

दरअसल विराट कोहली ने सीरीज़ शुरू होने से पहले पर्थ पहुंचते ही एक ट्वीट कर धमाका किया था. उन्होंने ‘X' पर ट्वीट किया था,"जब आप वाकई फेल करते हैं, तभी आप मैदान छोड़ने का फैसला करते हैं."

The only time you truly fail, is when you decide to give up. — Virat Kohli (@imVkohli) October 16, 2025

इसमें कोई शक नहीं कि उनके आलोचकों की तलवारें बाहर निकल जाएंगी. सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग अभी से ही शुरू हो चुकी है. विराट कोहली टाइम बम पर बैठे नज़र आते हैं और उल्टी गिनती की टिक-टिक शुरू हो चुकी है. हालांकि गंभीर कह चुके हैं कि किसी को एक सीरीज से जज नहीं करना चाहिए. खासकर सीनियर खिलाडियों को.

मसलन, इन ट्वीट को देखें.. जहां फैन्स इसे विराट कोहली के अंत की शुरुआत मानने लगे हैं. एक ट्वीटर हैंडल उनके अंत को करीब मान रहा है तो एक ने तो उनके रिटायरमेंट का एलान कर दिया है.

Virat Kohli announced his retirement from ODIs. pic.twitter.com/Y4xGZfJ2fN — ` (@viratkohli_un) October 23, 2025

वैसे उसी दिन उन्होंने एक और ट्वीट किया था,"असफलता (आपको) वो सिखाती है जो कामयाबी कभी नहीं सिखाएगी."

जीनियस विराट पूरे करियर में कई बार अपने बल्ले से आलोचकों को जवाब देते रहे हैं. लेकिन इस बार 36 साल के विराट के लिए सीखने या जवाब देने का वक्त भी बहुत कम नज़र आ रहा है.

रोहित चमके लेकिन भारत को मिली हार

पर्दा तो आज मैदान में भी उठा. एडिलेड वनडे की जोर शोर से तैयारियां थीं. भारतीय टीम तैयार थी. कोहली बैटिंग करने आए. मगर एक बार फिर बिना रन बनाए आउट हो गए. विराट के दो बैक टू बैक फेलियर को लेकर फैंस नाराज है और अब तो इस तरह की चर्चाएं होने लगी हैं कि क्या विराट कोहली को अब बड़ी कॉल ले लेनी चाहिए? क्या टेस्ट मैच और टी ट्वेटी के बाद अब वन डे से भी अलविदा कहने का वक्त आ गया .

जहां तक मैच का सवाल है तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को एडिलेड में दूसरा वनडे 2 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है. एडिलेड ओवल स्टेडियम में रोहित शर्मा ने 73 रन बनाए. वो इस मैच में भारत के तीसरे टॉप स्कोरर बन गए हैं. लेकिन सवाल विराट कोहली को लेकर उठे, जो लगातार दूसरे मैच में खाता नहीं खोल सके.

