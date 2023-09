IND vs AUS: इस कारण Jasprit Bumrah दूसरे वनडे से हुए बाहर, मुकेश कुमार की टीम में एंट्री

इसमें कहा गया, "दूसरे वनडे के लिए बुमराह के स्थान पर तेज गेंदबाज मुकेश कुमार टीम से जुड़ गये हैं। बुमराह राजकोट में अंतिम वनडे के लिए टीम से जुड़ेंगे"\ बुमराह ने पीठ की सर्जरी के बाद पिछले महीने आयरलैंड में टी20 मैचों में वापसी की थी और वह अपनी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी कर रहे हैं.

