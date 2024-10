IND vs AUS: "इस सीरीज के लिए मेरी जरूरत..." भारत के खिलाफ मैच के लिए रिटायरमेंट से वापसी आएग यह ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज?

David Warner on came back from Retirement vs India: रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम इस साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने के लिए तैयार है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी खेली जाएगी. यह टेस्ट सीरीज आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है और दोनों ही टीमों के फाइनल में पहुंचने के लिए लिहाज से काफी अहम हो सकती है.

हालांकि, इस सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए उसकी सलामी जोड़ी एक बड़ी समस्या बनी हुई है. डेविड वॉर्नर ने जब से संन्यास लिया है, ऑस्ट्रेलिया को इस स्थान के लिए उनके जैसे कोई नहीं मिला है. स्टीव स्मिथ ने कुछ समय के लिए यह भूमिका निभाई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए. ऐसे में भारत के खिलाफ सीरीज को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने बड़ा बयान दिया है.

रिटारयमेंट से वापसी को लेकर बोले डेविड वॉर्नर

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने कहा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ आगामी सीरीज के लिए ओपनिंग स्थान को भरने के लिए उन्हें बुलाता है तो वह टेस्ट क्रिकेट से अपना संन्यास वापस लेने के लिए तैयार है. 112 टेस्ट के शानदार करियर के बाद इस साल की शुरुआत में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले वार्नर ने कहा कि वह अपनी तैयारी साबित करने के लिए न्यू साउथ वेल्स के अगले शेफील्ड शील्ड मैच में खेलने के लिए भी तैयार होंगे. वार्नर ने यह स्पष्ट किया कि उन्होंने मजाक में यह सुझाव नहीं दिया है.

कोर्ड स्पोर्ट्स से बोलते हुए डेविड वॉर्नर ने कहा,"मैं हमेशा उपलब्ध हूं, बस फोन उठाना है." वॉर्नर ने आगे कहा,"मैं हमेशा बहुत गंभीर रहता हूं. ईमानदारी से कहूं तो, अगर उन्हें वास्तव में इस सीरीज के लिए मेरी जरूरत है, तो मैं अगला शील्ड गेम खेलने और वहां जाकर खेलने से बहुत खुश हूं."

37 वर्षीय डेविड वॉर्नर की गिनती ऑस्ट्रेलिया के महानतम सलामी बल्लेबाजों में होती है. वॉर्नर ने टेस्ट में 8,786 रन और 26 शतक बनाने के बाद संन्यास लिया था. हालांकि, कैमरून ग्रीन जैसे प्रमुख खिलाड़ी चोट से जूझ रहे हैं और स्टीव स्मिथ नंबर-4 पर लौट आए हैं. एक संक्षिप्त शुरुआती कार्यकाल के बाद चौथे स्थान पर, वार्नर का मानना ​​​​है कि ऑस्ट्रेलिया को अपने शुरुआती विकल्पों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता हो सकती है.

डेविड वॉर्नर ने कहा,"मैंने खेल ख़त्म करने के लिए सही कारणों से संन्यास लिया, और मैं ख़त्म करना चाहता था. लेकिन अगर उन्हें किसी की सख्त जरूरत है, तो मेरा हाथ ऊपर है. मैं इससे पीछे हटने वाला नहीं हूं." डेविड वॉर्नर ने कहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड और मुख्य चयनकर्ता जॉर्ज बेली दोनों को स्थिति के बारे में मजाकिया अंदाज में संदेश भेजा था. वार्नर ने हंसते हुए कहा,"मैंने टॉर्च (मैकडॉनल्ड्स) से बात की है और उनका जवाब था, 'आप रिटायर हो गए." "मुझे नहीं लगता कि वह मुझे यह कहने का आनंद देना चाहता है, 'क्या आप वापस आ सकते हैं?."

डेविड वॉर्नर के संन्यास के बाद से ऑस्ट्रेलिया को ओपनिंग पार्टरशिप को लेकर दिक्कत आ रही है. सैम कोनस्टास जैसी युवा प्रतिभाएं, जिन्होंने अपने शेफील्ड शील्ड डेब्यू में न्यू साउथ वेल्स के लिए बैक-टू-बैक शतकों से प्रभावित किया था, पर भविष्य के संभावित विकल्पों के रूप में चर्चा की जा रही है, लेकिन विक्टोरिया के मार्कस हैरिस इस सीज़न में शतक बनाने वाले एकमात्र स्थापित उम्मीदवार बने हुए हैं. कैमरून बैनक्रॉफ्ट और मैथ्यू रेनशॉ जैसे अन्य दावेदारों ने अभी तक कोई मजबूत दावा पेश नहीं किया है.

