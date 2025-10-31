India vs Australia LIVE Score, 2nd T20I: भारतीय टीम को दूसरा झटका विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के रुप में लगा है. सैमसन तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 4 गेंदों में महज 2 रन बनाकर नेथन एलिस का शिकार बने हैं. टीम के स्कोर 3.3 ओवरों की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 23 रन है.
आज के मुकाबले में भारतीय टीम के साथ-साथ मेजबान टीम की कोशिश रहेगी कि वह इस मैच को जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करे. इससे पहले सीरीज का पहला मुकाबले बारिश की भेंट चढ़ गया था. मौजूदा समय में दोनों टीमें सीरीज मे 0-0 के साथ एक पायदान पर काबिज हैं. (Live Cricket Score)
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन:
भारत: 1 शुभमन गिल, 2 अभिषेक शर्मा, 3 तिलक वर्मा, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 6 हर्षित राणा, 7 शिवम दुबे, 8 अक्षर पटेल, 9 कुलदीप यादव, 10 वरुण चक्रवर्ती, 11 जसप्रीत बुमराह
ऑस्ट्रेलिया: 1 मिचेल मार्श (कप्तान), 2 ट्रैविस हेड, 3 जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), 4 टिम डेविड, 5 मिचेल ओवेन, 6 मार्कस स्टॉयनिस, 7 मैथ्यू शॉर्ट, 8 जेवियर बार्टलेट, 9 नेथन एलिस, 10 मैथ्यू कुनमन, 11 जॉश हेजलवुड
Ind vs AUS LIVE Score: संजू सैमसन भी नहीं छू सके दहाई का आंकड़ा, इंडिया को लगा दूसरा झटका
Ind vs AUS LIVE Score: भारतीय टीम को लगा पहला झटका, शुभमन गिल आउट
भारतीय टीम को पहला झटका उपकप्तान शुभमन गिल के रुप में लगा है. पारी का आगाज करते हुए वह 10 गेंद में 50.00 की स्ट्राइक रेट से महज 5 रन बनाकर हेजलवुड का शिकार बने. उनका शानदार कैच मिचेल मार्श ने पकड़ा है. टीम का स्कोर 2.4 ओवरों की समाप्ति के बाद 20 रन पर 1 विकेट है.
Ind vs AUS LIVE Score: पहली ही गेंद पर बॉल बॉल बचे गिल
शुभमन गिल पहली ही गेंद पर आउट होने से बॉल बॉल बच गए हैं. हेजलवुड की पहली ही गेंद उनके पैड से जा टकराई. जहां वह लाइन को पूरी तरह से मिस कर गए. हालांकि, टीवी अंपायर ने देखा कि गेंद लेग स्टंप के काफी ऊपर है. जिसकी वजह से उन्हें नॉट आउट करार दिया गया.
Ind vs AUS LIVE Score: खेल शुरु, गिल और अभिषेक क्रिज पर पहुंचे
खेल शुरु हो चुका है. भारत की तरफ से शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा भारतीय पारी का आगाज कर रहे हैं.
Ind vs AUS 2nd t20i LIVE:ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारत को मिला पहले बल्लेबाजी करने का न्योता
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है.