India vs Australia LIVE Score, 2nd T20I: भारतीय टीम को दूसरा झटका विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन के रुप में लगा है. सैमसन तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 4 गेंदों में महज 2 रन बनाकर नेथन एलिस का शिकार बने हैं. टीम के स्कोर 3.3 ओवरों की समाप्ति के बाद 2 विकेट के नुकसान पर 23 रन है.

आज के मुकाबले में भारतीय टीम के साथ-साथ मेजबान टीम की  कोशिश रहेगी कि वह इस मैच को जीतकर सीरीज में बढ़त हासिल करे. इससे पहले सीरीज का पहला मुकाबले बारिश की भेंट चढ़ गया था. मौजूदा समय में दोनों टीमें सीरीज मे 0-0 के साथ एक पायदान पर काबिज हैं. (Live Cricket Score) 

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन:

भारत: 1 शुभमन गिल, 2 अभिषेक शर्मा, 3 तिलक वर्मा, 4 सूर्यकुमार यादव (कप्तान), 5 संजू सैमसन (विकेटकीपर), 6 हर्षित राणा, 7 शिवम दुबे, 8 अक्षर पटेल, 9 कुलदीप यादव, 10 वरुण चक्रवर्ती, 11 जसप्रीत बुमराह

ऑस्ट्रेलिया: 1 मिचेल मार्श (कप्तान), 2 ट्रैविस हेड, 3 जॉश इंग्लिस (विकेटकीपर), 4 टिम डेविड, 5 मिचेल ओवेन, 6 मार्कस स्टॉयनिस, 7 मैथ्यू शॉर्ट, 8 जेवियर बार्टलेट, 9 नेथन एलिस, 10 मैथ्यू कुनमन, 11 जॉश हेजलवुड

Here are the LIVE updates of India vs Australia 2nd t20i straight from Melbourne cricket ground Melbourne

Oct 31, 2025 14:13 (IST)
Ind vs AUS LIVE Score: संजू सैमसन भी नहीं छू सके दहाई का आंकड़ा, इंडिया को लगा दूसरा झटका

Oct 31, 2025 14:06 (IST)
Ind vs AUS LIVE Score: भारतीय टीम को लगा पहला झटका, शुभमन गिल आउट

भारतीय टीम को पहला झटका उपकप्तान शुभमन गिल के रुप में लगा है. पारी का आगाज करते हुए वह 10 गेंद में 50.00 की स्ट्राइक रेट से महज 5 रन बनाकर हेजलवुड का शिकार बने. उनका शानदार कैच मिचेल मार्श ने पकड़ा है. टीम का स्कोर 2.4 ओवरों की समाप्ति के बाद 20 रन पर 1 विकेट है. 

Oct 31, 2025 13:58 (IST)
Ind vs AUS LIVE Score: पहली ही गेंद पर बॉल बॉल बचे गिल

शुभमन गिल पहली ही गेंद पर आउट होने से बॉल बॉल बच गए हैं. हेजलवुड की पहली ही गेंद उनके पैड से जा टकराई. जहां वह लाइन को पूरी तरह से मिस कर गए. हालांकि, टीवी अंपायर ने देखा कि गेंद लेग स्टंप के काफी ऊपर है. जिसकी वजह से उन्हें नॉट आउट करार दिया गया. 

Oct 31, 2025 13:50 (IST)
Ind vs AUS LIVE Score: खेल शुरु, गिल और अभिषेक क्रिज पर पहुंचे

खेल शुरु हो चुका है. भारत की तरफ से शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा भारतीय पारी का आगाज कर रहे हैं. 

Oct 31, 2025 13:44 (IST)
Ind vs AUS 2nd t20i LIVE:ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारत को मिला पहले बल्लेबाजी करने का न्योता

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है. 

Oct 31, 2025 13:43 (IST)
Ind vs AUS 2nd t20i LIVE: नमस्कार!

नमस्कार! भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले जाने वाले दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में आपका स्वागत है. पल-पल की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें. 

