विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs AUS 2nd ODI: टीम इंडिया ने किसकी गलती से गंवाई सीरीज? शुभमन गिल ने इन पर फोड़ा हार का ठीकरा

Shubman Gill Big Statement: एडिलेड में भारत को 2 विकेट से मिली हार के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बताया है कि आखिर टीम इंडिया से गलती कहां हुई.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs AUS 2nd ODI: टीम इंडिया ने किसकी गलती से गंवाई सीरीज? शुभमन गिल ने इन पर फोड़ा हार का ठीकरा
Shubman Gill: शुभमन गिल ने इन पर फोड़ा हार का ठीकरा

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए युवा कप्तान शुभमन गिल के नेतृत्व में पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम को लगातार दो वनडे मैच में हार का सामना करना पड़ा है. गुरुवार को एडिलेड में खेले गए वनडे में 2 विकेट से हार के साथ ही भारतीय टीम सीरीज भी गंवा बैठी. सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है. गिल की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पहुंची टीम इंडिया से फैंस को जीत की उम्मीद थी, लेकिन नतीजा उलट रहा. गिल न केवल कप्तानी में नाकाम रहे, बल्कि बल्ले से भी कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं दे सके. इसका खामियाजा भारतीय टीम को सीरीज गंवाकर चुकाना पड़ा. वहीं इस हार के बाद शुभमन गिल ने बताया है कि आखिर टीम इंडिया से कहां गलती हुई. 

शुभमन गिल ने बताया कौन है हार का गुनहगार

एडिलेड वनडे में 2 विकेट से मिली हार के बाद शुभमन गिल ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा,"हमारे पास बोर्ड पर पर्याप्त रन थे. जब आप उस तरह के कुल का बचाव करने में सक्षम होने के लिए कुछ मौके छोड़ते हैं तो यह कभी भी आसान नहीं होता है." क्या इस मैच में टॉस ने अहम भूमिका निभाई, इसको लेकर गिल ने कहा,"पहले गेम में, बारिश के कारण यह अधिक महत्वपूर्ण था. लेकिन इस खेल में, मैं इतना कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि दोनों टीमों ने लगभग 50 ओवर तक खेला. शुरुआत में विकेट थोड़ा ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहा था. लेकिन मुझे लगता है कि 15-20 ओवर के बाद विकेट काफी अच्छी तरह से व्यवस्थित हो गया."

रोहित शर्मा ने इस मैच में 97 गेंदों में 7 चौके और दो छक्कों की मदद से 73 रनों की पारी खेली. रोहित ने अय्यर के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 118 रन जोड़े. शुभमन गिल ने रोहित की पारी को लेकर कहा,"कभी भी आसान नहीं, लंबे समय के बाद वापसी करना और कुछ प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलना. लेकिन शुरुआती दौर बेहद चुनौतीपूर्ण था. उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की उससे बहुत खुश हूं.' शुरूआती दौर में संघर्ष किया. मैं कहूंगा कि वह वास्तव में बड़ी पारी खेलने से चूक गये."

भारतीय टीम सीरीज के दो शुरुआती मैच हार गई है. आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर को खेला जाएगा. इस मैच में जीत दर्ज कर भारतीय टीम सीरीज में क्लीन स्वीप से बचने की कोशिश करेगी. बता दें, एडिलेड में भारत की यह बीते छह वनडे में पहली हार है. इस हार के साथ ही शुभमन गिल उन भारतीय कप्तानों की अनचाही लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने अपनी कप्तानी में पहले दोनों वनडे में हार मिली.

सीरीज का पहला वनडे हारने के बाद गिल की कप्तानी में भारतीय टीम के पास दूसरा वनडे जीत सीरीज में बराबरी का मौका था. भारतीय फैंस की नजर युवा कप्तान शुभमन गिल पर थी. फैंस को विश्वास था कि गिल दूसरे वनडे मैच में बतौर बल्लेबाज शानदार प्रदर्शन करेंगे. लेकिन, पहले मैच की तरह गिल का फ्लॉप शो दूसरे वनडे में भी जारी रहा. गिल के बल्ले से 9 गेंद में 9 रन आए.

यह भी पढ़ें: IND-W vs NZ-W: प्रतिका रावल ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वनडे में सबसे तेज पूरे किए हजार रन

यह भी पढ़ें: Kagiso Rabada: कगिसो रबाडा ने तोड़ा 119 साल पुराना रिकॉर्ड, 11वें नंबर पर बैटिंग पर आकर ठोका दिया अर्द्धशतक

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shubman Singh Gill, Cricket, India, Australia
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com