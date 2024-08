Jasprit Bumrah's Bowling Action: 'लेडी बुमराह' को देख दुनिया हुई हैरान, स्कूल यूनिफॉर्म में दिखाया अपनी गेंदबाजी का जादू

Jasprit Bumrah's Bowling Action emulates by Young girl : वर्तमान क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं. बुमराह की सबसे बड़ी खासियत उनकी गेंदबाजी एक्शन हैं. एक से एक बल्लेबाज बुमराह की गेंदबाजी के आगे अपना सिर झुकाते हैं. बुमराह की गेंदबाजी का सामना करना किसी भी बल्लेबाज के लिए एक चुनौती होती है. यही कारण है कि इस समय बुमराह कई युवा खिलाड़ियों को इंस्पायर करते हैं. बुमराह के फैन्स की बात की जाए तो उनकी फैन फॉलोइंग में लड़के और लड़की भी हैं. यही काऱण है कि युवा गेंदबाज बुमराह की तरह गेंदबाजी करना चाहते हैं. बुमराह विश्व क्रिकेट में कितने पॉपुलर हैं उसका एक ताजा उदाहरण देखने को मिली है.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवा लड़की जसप्रीत बुमराह की तरह ही गेंदबाजी करती हुईं नजर आ रही हैं. वीडियो में एक यंग लड़की हूबहू बुमराह की गेंदबाजी एक्शन की कॉपी करते हुए गेंद फेंक रही हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है और फैन्स इस लड़की को अब 'लेडी बुमराह" का टैग देते हुए नजर आ रहे हैं.

Jasprit Bumrah is inspiring the next generation of Indian cricketers. 👌



- An all time Great in World cricket. pic.twitter.com/s3Fenm91MZ