पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, स्टार खिलाड़ी टीम से हुआ बाहर, कैप्टन बाबर आजम निराश

Imad Wasim ruled out from Pakistan 1st match against USA: टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान का पहला मुकाबला 6 जून को मेजबान देश यूएसए के साथ है. उससे पहले ग्रीन टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम के अनुभवी ऑलराउंडर इमाद वसीम यूएसए के खिलाफ मैच से बाहर हो गए हैं. बताया जा रहा है उनके साथ इंजरी की समस्या है. वसीम की इंजरी कितनी गहरी है. फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है. हालांकि, टीम के मौजूदा कप्तान बाबर आजम ने पुष्टि कर दी है कि वह अगले मुकाबले में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं रहेंगे.

इमाद वसीम के चोटिल होने से पाकिस्तान के कप्तान बेहद निराश हैं. क्योंकि आगामी टूर्नामेंट में उनसे काफी उम्मीदें थीं. इमाद नई गेंद के साथ पॉवरप्ले में भी गेंदबाजी करने में माहिर थे. इसके अलावा मध्यक्रम में तो उनकी कोई काट ही नहीं थी. गेंदबाजी के अलावा वह बल्ले से भी मैच का रुख बदलने में माहिर हैं.

Babar Azam said "I don't have any personal milestones for this tournament, my goals are secondary here. Our only goal is to win the World Cup for Pakistan"



Babar also confirms Imad Wasim is ruled out of the match against USA