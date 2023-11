India vs Sri Lanka: वानखेड़े की पिच क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जानें सब कुछ

यह भी पढ़ें: World Cup 2023 Points Table: पाकिस्तान की जीत के बाद दिलचस्प हुई सेमीफाइनल की रेस, ये टीम हुई बाहर, प्वाइंट्स टेबल में फिर हुआ फेरबदल

भारत vs श्रीलंका ( India vs Sri Lanka: Head-to-head in ODIs)

वनडे में दोनों टीमों के बीच 167 मैच हुए हैं जिसमें भारत को 98 मैचों में जीत तो वहीं 57 मैच श्रीलंका की टीम जीतने में सफल रही है. 11 मैच दोनों टीमों के बीच बिना परिणाम के रहा है. 1 मैच टाई रहा है.

वर्ल्ड कप में India vs Sri Lanka (India vs Sri Lanka: Head-to-Head in ODI World Cup)

World Cup में भारत और श्रीलंका के बीच 9 मैच हुए हैं जिसमें भारतीय टीम को 4 मैचों में जीत मिली है. इसके अलावा श्रीलंका भी 4 मैच जीतने में सफल रहा है. एक मैच टाई पर समाप्त हुआ है. बता दें कि Wankhede Stadium, Mumbai में भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैच खेले गए हैं जिसमें 2 में भारत को जीत और एक में श्रीलंका को जीत मिली थी. 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल (2011 World Cup Final) इसी मैदान पर खेला गया था जिसमें भारतीय टीम को जीत मिली थी.

श्रीलंका संभावित XI (Sri Lanka Probable XI)

पथुम निसांका, दिमुथ करुणारत्ने, कुसल मेंडिस (कप्तान और विकेटकीपर), सदीरा समरविक्रमा, चैरिथ असलांका, धनंजय डी सिल्वा, एंजेलो मैथ्यूज, महीश थीक्षाना, कासुन राजिथा, दुष्मंथा चमीरा, दिलशान मदुशंका

India XI (India Probable XI)

रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, रवींद्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज

पिच रिपोर्ट (India vs Sri Lanka pitch report Wankhede Stadium, Mumbai)

वानखेड़े की पिच पर भारत और श्रीलंका का यह मैच खेला जाएगा. इस पिच पर बल्लेबाज काफी रन बनाते हैं. इस मैदान पर अबतक दो मैच इस वर्ल्ड कप में खेले गए हैं जिसमें दोनो दफा पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 350 से ज्यादा स्कोर करने में सफल रही है. ऐसे में उम्मीद है कि आज भी इस मैदान पर रनों की बारिश होगी.

India vs Sri Lanka मौसम Update (India vs Sri Lanka Wankhede Stadium, Mumbai )

मुंबई में आज मौसम अच्छा रहने की उम्मीद है. यानी बारिश की संभावना न के बराबर है. मैच के दौरान मुंबई का तापमान 29 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. फैन्स को मैच का रोमांच पूरा मिलने की संभावना है.

Wankhede Stadium, Mumbai record (वानखेड़े का रिकॉर्ड)

मुंबई के वानखेडे़ स्टेडियम में कुल 31 वनडे मैच खेले गए हैं जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को 16 मैचों में जीत तो वहीं पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को 15 मैचों में जीत मिली है.