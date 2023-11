Australia vs Afghanistan: मुंबई की पिच क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, दोनों टीमों का रिकॉर्ड कैसा रहा है, जानें सब कुछ

Australia vs Afghanistan( Australia vs Afghanistan Head-to-head in ODIs)

वनडे में दोनों टीमों के बीच 3 मैच हुए हैं जिसमें सभी मैच ऑस्ट्रेलियाई टीम जीतने में सफल रही है. ऐसे में आज देखना होगा कि क्या ऑस्ट्रेलियाई टीम को अफगानिस्तान हरा पाती है या नहीं.

Australia vs Afghanistan Head to Head in ODI World Cup

वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीम के बीच 2 मैच हुए हैं जिसमें दोनों मैच ऑस्ट्रेलियाई टीम जीतने में सफल रही है.

ऑस्ट्रेलिया संभावित XI (Australia Probable XI)

डेविड वार्नर, ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श, स्टीव स्मिथ/मार्नस लाबुशेन, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, एडम ज़म्पा, जोश हेज़लवुड

अफगानिस्तान XI (Afghanistan Probable XI)

रहमानुल्लाह गुरबाज़, इब्राहिम जादरान, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी, नूर अहमद

पिच रिपोर्ट Australia vs Afghanistan, pitch report Wankhede Stadium, Mumbai )

ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच यह मैच Wankhede Stadium, Mumbai में खेला जाएगा. यहां पर बल्लेबाज काफी रन बनाते हैं. दोनों टीमों के बीच यह डे-नाइट है ऐसे में बाद में गेंदबाजी करने वाली टीम को ओस से मुश्किल पैदा हो सकती है. इस मैच में टॉस काफी अहम होने वाला है. टीमें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है.

Wankhede Stadium, Mumbai का वनडे रिकॉर्ड (Wankhede Stadium, Mumbai ODI Record)

इस मैदान पर अबतक कुल 26 वनडे मैच खेले गए हैं जिसमें 14 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है तो वहीं, 12 मैच में बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत हासिल करने में सफल रही है.

Australia vs Afghanistan, मौसम Australia vs Afghanistan, Wankhede Stadium, Mumbai )

मुंबई में आज का मौसम साफ रहेगा और पूरा मैच होगा. आज मुंबई में तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है तो वहीं अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहने की संभावना है.

Australia vs Afghanistan: इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने कमाल करते हउए 3 टीमों को हराने में सफलता हासिल की है. पाकिस्तान, नीदरलैंड्स और श्रीलंका को अफगानिस्तान ने हराया है. अफगानिस्तान ने बड़ी टीमों के खिलाफ अलग ही खेल दिखाया है. ऐसे में आज भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अफगानिस्तान पूरे दम के साथ मैदान पर उतरेगी और जीत हासिल करना चाहेगी. आजके मैच में दबाव अफगानिस्तान पर नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियाई टीम पर होगा. अफगानिस्तान की टीम आज अपने पूरे दम के साथ परफॉर्म करने में सफल रही तो इतिहास रच देगी. वैसे, जीत का प्रतिशत ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ है.