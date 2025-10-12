विज्ञापन
World Cup Points Table: जीत की हैट्रिक लगाकर टॉप पर पहुंची इंग्लैंड, टीम इंडिया इस पायदान पर, ऐसा है सेमीफाइनल का समीकरण

Womens World Cup Points Table: इंग्लैंड ने महिला विश्व कप 2025 के 12वें मैच में श्रीलंका को 89 रन से हराकर जारी की हैट्रिक लगाई है. इस जीत के साथ ही इंग्लैंड अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है.

  • इंग्लैंड ने महिला विश्व कप 2025 के मैच में श्रीलंका को 89 रन से हराकर लगातार तीसरी जीत हासिल की है.
  • इंग्लैंड अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है, तीन मैचों में छह अंक और सकारात्मक नेट रन रेट के साथ.
  • श्रीलंका तीनों मैच हार चुकी है और अपनी पहली जीत के बिना वर्ल्ड कप से बाहर होने की स्थिति में है.
ICC Womens World Cup Points Table: इंग्लैंड ने महिला विश्व कप 2025 के 12वें मैच में श्रीलंका को 89 रन से हराकर जारी की हैट्रिक लगाई है. इस जीत के साथ ही इंग्लैंड अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है. जबकि श्रीलंका को अभी भी अपनी पहली जीत की तलाश है. श्रीलंका को लगातार तीनों मैच में हार मिली है, ऐसे में उसके वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतर मंडरा रहा है. बता दें,  कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में श्रीलंका को जीत के लिए 254 रन का लक्ष्य मिला था. श्रीलंका की टीम 45.4 ओवर में 164 रन पर सिमट गई. 

प्वॉइंट्स टेबल में टॉप पर इंग्लैंड

इंग्लैंड ने महिला वर्ल्ड कप 2025 में जीत की हैट्रिक लगाकर अंक तालिका में टॉप पर अपनी जगह बना ली है. इंग्लैंड के अब तीन मैचों में 6 अंक हैं और उसका नेट रन रेट +1.864 का है. टेबल में दूसरे पायदान पर ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पर भारत है. ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच खेले हैं, जिसमें दो में उसे जीत मिली है जबकि एक बारिश के कारण रद्द हुआ है. ऑस्ट्रेलिया के 5 अंक हैं. 

वहीं भारत के 3 मैचों में 2 जीत और एक हार के साथ 4 अंक हैं. चौथे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका है, जिसके भी 3 मैचों में 2 जीत और एक हार के साथ 4 अंक हैं. दक्षिण अफ्रीका का नेट रन रेट -0.888 का है, जो भारत के मुकाबले काफी खराब है, ऐसे में वह भारत से पीछे है. इसके बाद अंक तालिका में न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान हैं. बता दें, ग्रुप स्टेज के बाद टॉप-4 में रहने वाली टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी.

श्रीलंका ने किया सरेंडर

जीत के लिए मिले 254 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम की शुरुआत खराब रही. टीम के लिए कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं पाया. श्रीलंका घरेलू परिस्थितियों का फायदा नहीं उठा पाई. मेजबान टीम के चार बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए. श्रीलंका के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज हसिनी परेरा रही, जिन्होंने 35 रनों की पारी खेली. उनके अलावा हर्षिता समरविक्रमा ने 33 और निलाक्षिका सिल्वा ने 23 रन की पारी खेली. 

इंग्लैंड के लिए सोफी एक्लेस्टन ने बेहतरीन गेंदबाजी की. एक्लेस्टन ने 10 ओवर में 3 मेडन फेंके और सिर्फ 17 रन देते हुए 4 विकेट झटके. कप्तान नेट सवियर ब्रंट और चार्ली डीन ने 2-2, लिंसे स्मिथ और एल्सी कैप्सी ने 1-1 विकेट लिए.

नेट सेवियर ब्रंट ने खेली शतकीय पारी

इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 253 रन बनाए थे. कप्तान नेट सेवियर ब्रंट के 117 गेंद पर 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से बनाए 117 रन की शतकीय पारी खेली थी. कप्तान के अलावा टैमी ब्यूमाउंट ने 29 गेंद पर 32, हिदर नाईट ने 47 गेंद पर 29 और चार्ली डिन ने 36 गेंद पर 19 रन बनाए. सभी बल्लेबाज अच्छी शुरुआत मिलने के बाद भी अपनी पारी को बड़ा नहीं कर पाईं. नेट सेवियर ब्रंट ने एंकर भूमिका निभाई। वह नौंवे विकेट के रूप में आउट हुईं. इस दौरान छोटी-छोटी साझेदारी करते हुए टीम का स्कोर उन्होंने 253 तक पहुंचाया.

श्रीलंका के लिए इनोका रानावीरा ने 10 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट लिए. वह टीम की तरफ से श्रेष्ठ गेंदबाज रहीं. इसके अलावा उदेशिका प्रबोधनी ने 9 ओवर में 55 रन देकर 2, सुगंदिका कुमारी ने 10 ओवर में 66 रन देकर 2, और कविशा दिल्हाड़ी ने 8 ओवर में 34 रन देकर 1 विकेट लिए.

