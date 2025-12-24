विज्ञापन
आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष दस बल्लेबाजों पर नजर डालें तो इंग्लैंड के जो रूट पहले, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन दूसरे, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ तीसरे, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड चौथे स्थान पर हैं.

ICC Test Ranking में शुभमन गिल को झटका, टॉप-10 में मात्र एक भारतीय, इन 3 खिलाड़ियों ने लगाई लंबी छलांग
ICC Test Ranking: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) द्वारा जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारतीय कप्तान शुभमन गिल को झटका लगा है. बीते कुछ दिनों से इंजरी और फॉर्म के जूझ रहे शुभमन गिल को रैंकिंग में इसका नुकसान उठाना पड़ा है. शुभमन गिल अब टॉप-10 से बाहर हो गए हैं. अब टेस्ट रैकिंग में टॉप 10 बल्लेबाजों में भारत से मात्र एक खिलाड़ी हैं. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी के साथ-साथ न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉन्वे को रैंकिंग में जबरदस्त फायदा हुआ है.

जो रूट टेस्ट के बेस्ट बल्लेबाज

जो रूट शीर्ष स्थान पर जमे हुए हैं. ट्रेविस हेड एशेज सीरीज में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. पारी की शुरुआत कर रहे हेड ने एडिलेड में खेले गए तीसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 170 रन बनाए थे. इसकी बदौलत उन्हें 4 स्थान का फायदा हुआ है और वे चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं.

ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने भी एडिलेड टेस्ट की पहली पारी में 106 और दूसरी पारी में 72 रन बनाए थे. उन्हें इन दोनों पारियों का फायदा हुआ है और 6 स्थान की छलांग लगाते हुए वह शीर्ष 10 में पहुंच गए हैं. कैरी नौवें नंबर पर पहुंच गए हैं.

 न्यूजीलैंड के कॉन्वे ने लगाई 17 स्थान की छलांग

वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज डेवन कॉन्वे ने पहली पारी में दोहरा शतक और दूसरी पारी में शतक लगाया था. लगातार 2 शतक की बदौलत 17 स्थान की छलांग लगाते हुए वह 18वें स्थान पर पहुंच गए हैं. रचिन रवींद्र पांच स्थान की छलांग लगाते हुए 13वें और उस्मान ख्वाजा 3 स्थान की छलांग लगाते हुए 20वें स्थान पर हैं.

टॉप 10 में भारत से मात्र एक खिलाड़ी

आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष दस बल्लेबाजों पर नजर डालें तो इंग्लैंड के जो रूट पहले, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन दूसरे, ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ तीसरे, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड चौथे, इंग्लैंड के हैरी ब्रूक पांचवें, श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस छठे, दक्षिण अफ्रीका के टेंबा बावुमा सातवें, भारत के यशस्वी जायसवाल आठवें, ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स कैरी नौवें और पाकिस्तान के साऊद शकील दसवें स्थान पर हैं. शीर्ष दस में भारत के एकमात्र बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल हैं. शुभमन गिल को एक स्थान का नुकसान हुआ है. वह ग्यारहवें स्थान पर हैं.

