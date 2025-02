AFG vs ENG: इब्राहिम जादरान का तहलका, सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Ibrahim Zadran record: इब्राहिम जादरान (Ibrahim Zadran) ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच (ENG vs AFG, Champions trophy 2025) में तूफानी पारी खेली और 146 गेंद पर 177 रन बनाने में सफल रहे. इब्राहिम जादरान की धुआंधार शतकीय पारी के दम पर अफगानिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले खेलते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 325 रन बनाए. जिसके बाद इंग्लैंड की टीम 49.5 ओवर में 317 रन बनाकर आउट हो गई. अफगानिस्तान की टीम यह मैच 8 रन से जीतने में सफल रही और साथ ही इंग्लैंड को सेमीफाइनल की रेस से बाहर कर दिया. इब्राहिम जादरान को उनके शानदार शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. बता दें कि इब्राहिम जादरान ने मैच में तूफानी शतकीय पारी खेलकर सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया.

तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर का विश्व रिकॉर्ड (Ibrahim Zadran vs Sachin Tendulkar)

दरअसल, इब्राहिम जादरान अब वनडे वर्ल्ड कप और वनडे चैंपियंस ट्रॉफी में यानी दोनों टूर्नामेंट सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. जादरान ने केवल 23 साल की उम्र में ऐसा कारनामा कर दिखाया है. वहीं, दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने 25 साल की उम्र में ऐसा कारनामा अपने करियर में किया था.

वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज ( Youngest batter to score century in World Cup and Champions Trophy )

23 साल की उम्र में: इब्राहिम जादरान

25 साल की उम्र में: सचिन/राचिन

इब्राहिम जादरान, 24 साल की उम्र से कम में दो बार वनडे में 150 से ज्यादा रनों की पारी खेलने वाले इकलौते बल्लेबाज (Ibrahim Zadran sets new world record with two ODI 150s before turning 24)

इसके अलावा जादरान वनडे इतिहास में इकलौते ऐसे बल्लेबाज बने, जिन्होंने 24 साल की आयु से पहले वनडे में दो बार 150 से अधिक का स्कोर बनाने का कमाल कर दिखाया हो. 24 साल की उम्र से पहले वनडे में 150 से ज़्यादा रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी इंग्लैंड की महिला बैटर चार्लोट एडवर्ड्स थीं, जिन्होंने 1997 में आयरलैंड के खिलाफ़ यह कारनामा किया था. वहीं, क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) ऐसा करने वाले पहले पुरूष क्रिकेटर बने थे. इस उम्र में किसी भी बैटर द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर 232 रन है, जो 2018 में आयरलैंड के खिलाफ़ न्यूज़ीलैंड के लिए अमेलिया केर ने बनाया था.

24 साल की उम्र से पहले ODI में 150 से ज्यादा रन की पारी दो बार खेलने वाले बल्लेबाज (Players to score 150-plus in ODIs before turning 24 years old)

इब्राहीम ज़दरान- 162 रन vs श्रीलंका, 2022

इब्राहीम ज़दरान- 177 रन vs इंग्लैंड 2025

24 साल की उम्र से पहले ODI में 150 से ज्यादा रन बनाने वाले बैटर (पुरुष- महिला वनडे)

चार्लोट एडवर्ड्स इंग्लैंड (महिला) 173* vs आयरलैंड पुणे 16 दिसंबर 1997 क्रिस गेल वेस्टइंडीज (पुरुष) 152 vs केन्या नैरोबी 15 अगस्त 2001 जोहमारी लोगटेनबर्ग साउथ अफ्रीका (महिला) 153* vs नीदरलैंड डेवेंटर 5 अगस्त 2007 जेवियर मार्शल वेस्टइंडीज (पुरुष) 157* vs कनाडा किंग सिटी (NW) 22 अगस्त 2008 सुजी बेट्स न्यूजीलैंड (महिला) 168 vs पाकिस्तान सिडनी 19 मार्च 2009 तमीम इकबाल बांग्लादेश (पुरुष)154 vs जिम्बाब्वे बुलावायो 16 अगस्त 2009 पॉल स्टर्लिंग आयरलैंड (पुरुष) 177 vs कनाडा टोरंटो 7 सितंबर 2010 विराट कोहली भारत (पुरुष) 183 vs पाकिस्तान मीरपुर 18 मार्च 2012 स्टेफनी टेलर वेस्टइंडीज (महिला) 171 vs श्रीलंका मुंबई 3 फरवरी 2013 क्विंटन डी कॉक साउथ अफ्रीका (पुरुष) 178 vsऑस्ट्रेलिया सेंचुरियन 30 सितंबर 2016 दीप्ति शर्मा भारत (महिला) 188 vs आयरलैंड पोटचेफस्ट्रूम 15 मई 2017 अमेलिया केर न्यूजीलैंड (महिला) 232* vs आयरलैंड डबलिन 13 जून 2018 इमाम-उल-हक पाकिस्तान (पुरुष) 151 vs इंग्लैंड ब्रिस्टल 14 मई 2019 इब्राहिम जादरान अफगानिस्तान (पुरुष) vs 162 श्रीलंका पल्लेकेले 30 नवंबर 2022 शुबमन गिल भारत (पुरुष) 208 vs न्यूजीलैंड हैदराबाद 18 जनवरी 2023 रहमानुल्लाह गुरबाज़ अफगानिस्तान (पुरुष) 151 vs पाकिस्तान हंबनटोटा 24 अगस्त 2023 ब्रायन बेनेट ज़िम्बाब्वे (पुरुष) 169 vs आयरलैंड हरारे 14 फ़रवरी 2025 इब्राहिम जादरान अफगानिस्तान( पुरुष) 177 vs इंग्लैंड लाहौर 26 फरवरी 2025

Photo Credit: PTI

वहीं, जादरान चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर उन्होंने बेन डकेट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. बेन डकेट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर में खेले गए मैच में 165 रन की पारी खेली थी.

चैंपियंस ट्रॉफी में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर (Highest Individual Score in Champions Trophy history)

177- इब्राहिम जादरान बनाम इंग्लैंड, लाहौर (2025)

165 - बेन डकेट बनाम ऑस्ट्रेलिया लाहौर (2025)

145*- नाथन एस्टल बनाम यूएसए द ओवल (2004)

वहीं, इब्राहिम जादरान अफगानिस्तान की ओर से वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में शतक लगाने वाले पहले अफगानी बल्लेबाज भी बने हैं , वनडे में अब जादरान अफगानिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. इब्राहिम जादरान का वनडे करियर में यह छठा शतक था. रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने वनडे में अफगानिस्तान की ओर से 8 शतक लगाए हैं.

इब्राहिम जादरान चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में विजयी टीम की ओर से 150+ रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज

चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में विजयी टीम की ओर से सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज विजयी अभियान में सर्वोच्च स्कोर:

177: इब्राहिम जादरान

145* : नाथन एस्टल बनाम

141* : सौरव गांगुली बनाम

141 : सचिन तेंदुलकर बनाम

136* : एस वॉटसन बनाम