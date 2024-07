"मैं तो इतना भी नहीं जानता था और रोहित...", बुमराह ने किया बड़ा खुलासा

इसमें दो राय नहीं कि पिछले दिनों टी20 विश्व कप में भारत की खिताबी जीत में पेसर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के योगदान को हमेशा ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा. बुमराह ने अलग-अलग मैचों में सबसे जरुरत के पलों में टीम के लिए विकेट चटकाए. और यही वजह रही कि दुनिया भर के दिग्गजों ने एक सुर में स्वीकार किया कि यह पेसर दुनिया का नंबर एक तेज गेंदबाज है. हाल ही में एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए जस्सी ने अपनी विकास यात्रा और अनछुए पहलुओं को उजागर किया.

Jasprit Bumrah said "When I came into cricket, I didn't knew a lot - when I started playing IPL - I used to go & tell Rohit Sharma 'you set the field, I don't know. I am going to bowl this ball, you set the field & I trust you, whatever the field right you set the field' - then… pic.twitter.com/ECqGLG9AnN