Kevin Pietersen: "पूरी तरह हैरान हूं कि..." इंग्लैंड की हार पर फूटा पीटरसन का गुस्सा, इस वजह से जोस बटलर एंड कंपनी को लिया आड़े हाथों

Kevin Pietersen Question Jos Buttler and Company: पूर्व स्टार बल्लेबाज केविन पीटरसन ने भारत दौरे पर अभ्यास की कमी के लिए इंग्लैंड टीम पर निशाना साधते हुए कहा कि खिलाड़ियों को नेट गेंदबाजों का सामना करना चाहिए था और स्पिन खेलने की अपनी क्षमता पर काम करना चाहिए था. इंग्लैंड के लिए भारत का सीमित ओवरों का दौरा बेहद निराशाजनक रहा जिसमें टीम को टी20 सीरीज 1-4 से गंवाने के बाद वनडे सीरीज में 0-3 से क्लीनस्वीप का सामना करना पड़ा.

इंग्लैंड ने कोलकाता में पहले टी20 मैच के साथ दौरे की शुरुआत से पहले दो ट्रेनिंग सत्र आयोजित किए जबकि दूसरे और तीसरे टी20 मैच से पहले उन्होंने क्रमश: चेन्नई और राजकोट में एक-एक ट्रेनिंग सत्र में हिस्सा लिया. मेहमान टीम ने हालांकि पुणे और मुंबई में क्रमशः चौथे और पांचवें टी20 मैच से पहले ट्रेनिंग नहीं की. टीम ने कटक और अहमदाबाद में दूसरे और तीसरे वनडे मैच से पहले भी ट्रेनिंग सत्र आयोजित नहीं किए.

निराश पीटरसन ने 'एक्स' पर लिखा,"मुझे खेद है, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह हैरान हूं कि इंग्लैंड ने पहला वनडे मैच हारने और टी20 सीरीज गंवाने के बाद से एक भी अभ्यास सत्र आयोजित नहीं किया." उन्होंने कहा,"यह कैसे हो सकता है? कैसे? मेरा मानना ​​है कि नागपुर के बाद इस सीरीज में जो रूट एकमात्र खिलाड़ी थे जिन्होंने नेट अभ्यास किया."

I'm sorry, but I am absolutely gobsmacked that England did not have ONE team practice session since losing the 1st ODI and losing the T20 series.

How can this be?

Seriously, how?

I believe Joe Root was the only player to have a net this series, post Nagpur.

There isn't a…