U19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगी भारतीय टीम, पाकिस्तान भी है कतार में, ऐसा है पूरा समीकरण

U19 WC semifinal scenarios:अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान के बीच सुपर 6 में मुकाबला 1 फरवरी को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला काफी अहम है. क्योंकि इस मैच को जीतने वाली टीम के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के रास्ते आसान हो जाएंगे. बता दें कि सुपर-6 के ग्रुप-2 में इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे की टीमें हैं. इस ग्रुप से दो टीम सेमीफाइनल में जगह बनाने में सफल रहेगी. इस ग्रुप से अब भारत, पाकिस्तान के बीच रेस है. इस ग्रुप से इंग्लैंड की टीम, जो सेमीफाइनल मे अपनी जगह पक्की करने में सफल हो गई है. इंग्लैंड की टीम ने सुपर 6 में अपने चारों मैच जीते है और सेमीफाइनल में क्वालीफाई करने में सफल हो गई है. अब सीधा समीकरण भारत और पाकिस्तान के बीच है.

सेमीफाइनल में कैसे पहुंच सकती है भारतीय टीम

सुपर 6 में भारतीय टीम इस समय 6 प्वाइंट्स और +3.337 नेट रन रेट के साथ पाकिस्तान से आगे हैं. पाकिस्तान की बात करें तो उसके पास 4 ही पॉइंट्स हैं और उसका नेट रन रेट 1.484 है , ऐसे में भारतीय टीम की स्थिति यहां मजबूत हैं. अगर भारतीय टीम 1 फरवरी को पाकिस्तान के साथ मैच को जीतने में सफल रहती है तो टीम इंडिया सीधे सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने में सफल हो जाएगी. लेकिन पाकिस्तान टीम भी बेहतरीन खेल दिखा रही है. ऐसे में भारत को सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करनी है तो हर हाल में पाकिस्तान को हराना होगा.

दूसरा विकल्प

अगर भारत पाकिस्तान को हरा देता है, तो वे सेमी-फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई कर लेंगे और ग्रुप में टॉप पर रहेंगे क्योंकि उनका नेट रन रेट इंग्लैंड से बेहतर है. उस स्थिति में, भारत अफ़गानिस्तान से खेलेगा. दूसरे स्थान से चूकने से बचने के लिए, भारत को यह पक्का करना होगा कि अगर वे हारते हैं, तो हार 85 रन से कम की हो. अगर पाकिस्तान चेज़ कर रहा है, तो भारत को उन्हें 31.5 ओवर से पहले टारगेट तक पहुंचने से रोकना होगा (या अगर टारगेट 250 है तो 33.2 ओवर से पहले).

पाकिस्तान कैसे पहुंच सकता है सेमीफाइनल में

पाकिस्तान के लिए सिर्फ जीतना ही काफी नहीं है. उन्हें भारत के नेट रन रेट को हराने के लिए बड़े अंतर से जीतना होगा.जिससे पाकिस्तान का नेट रन रेट भारत से अच्छा हो सके.बता दें कि पाकिस्तान अब ग्रुप में पहले नंबर पर नहीं आ सकता. अगर वे सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करते हैं, तो उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा.

पाकिस्तान- भारत के सुपर 6 पॉइंट्स के बारे में जानें

पाकिस्तान और भारत दोनों ने एक-एक मैच खेला है और जीता है, लेकिन एशियन चैंपियंस के पास पांच बार के विनर्स से दो पॉइंट कम हैं. इसी तरह, भारत ने इंग्लैंड से दो पॉइंट कम के साथ शुरुआत की थी. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार टीमें पहले राउंड के अपने पॉइंट्स और रन रेट को सुपर सिक्स में ले जा सकती हैं. हालांकि, सिर्फ़ उन्हीं टीमों के खिलाफ़ मैचों के पॉइंट्स रख सकते हैं जो अगले राउंड में भी पहुंची हैं. दरअसल, पाकिस्तान अपने ग्रुप में इंग्लैंड के पीछे दूसरे स्थान पर रहा, इसलिए वे सिर्फ़ दो पॉइंट्स के साथ आगे बढ़े जबकि इंग्लैंड के पास चार पॉइंट्स थे. दूसरी ओर, भारत ने न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ़ अपने मैच जीते. चूंकि वे दोनों टीमें भी सुपर सिक्स में आगे बढ़ीं, इसलिए भारत सुपर सिक्स स्टेज की शुरुआत पूरे चार पॉइंट्स के साथ कर पाया.