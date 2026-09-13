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वंदे मातरम के बाद जन गण मन... भारत-अफगानिस्तान मैच में क्रिकेट इतिहास में पहली बार दिखा ऐसा नजारा

अफगानिस्तान के खिलाफ पहला मैच में भारत के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. इस मैच में टॉस के बाद मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जो क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ था.

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वंदे मातरम के बाद जन गण मन... भारत-अफगानिस्तान मैच में क्रिकेट इतिहास में पहली बार दिखा ऐसा नजारा
पहले टी-20 में ऐतिहासिक नजारा

भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले टी-20 मैच से पहले एक खास माहौल बन गया, जब पूरा स्टेडियम "वंदे मातरम" और उसके बाद भारत के राष्ट्रगान "जन गण मन" की गूंज से भर गया. इस भावुक पल में खिलाड़ी और प्रशंसक एक साथ आए, जिससे मैच से पहले का यह समारोह एक यादगार मौका बन गया. क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब  "वंदे मातरम" के बाद राष्ट्रगान "जन गण मन" को गाया गया है. इस मुकाबले के शुरू होने से पहले दर्शकों ने पूरे जोश के साथ इसमें हिस्सा लिया और मैच से पहले पूरे स्टेडियम में देशभक्ति का माहौल बना दिया. "वंदे मातरम" और राष्ट्रगान के इस संगम ने इस मौके की अहमियत को और बढ़ा दिया. इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में यह पल एक अनोखे नजारे के तौर पर सामने आया, जहां खचाखच भरे स्टेडियम में खेल शुरू होने से पहले एक यादगार प्री-गेम समारोह देखने को मिला.

भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 श्रृंखला के पहले मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया. तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की अंतिम एकादश में वापसी हुई। वह घुटने की चोट के कारण बाहर थे.वहीं वैभव सूर्यवंशी को अंतिम एकादश में जगह नहीं मिली और उनकी जगह संजू सैमसन को तरजीह दी गई. भारत ने तेज गेंदबाज यश ठाकुर की जगह विशेषज्ञ स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को भी टीम में शामिल किया.

भारत की प्लेइंग 11: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

अफगानिस्तान की प्लेइंग 11: इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, मुजीब उर रहमान, नूर अहमद, फजलहक फारूकी

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