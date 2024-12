गुलाबी गेंद से स्विंग ने हर्षित राणा ने कंगारू बल्लेबाजों के चेहरे किए पीले, Video हुआ वायरल

Harshit Rana's classy spell: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एकादश के खिलाफ रविवार को 46 ओवरों के मुकाबले में भारतीय पेसर हर्षित राणा (Harshit Rana) ने गुलाबी गेंद से कंगारू बल्लेबाजों के चेहरे पीले कर दिए. यह दो दिनी मैच शनिवार से खेला जाना था, लेकिन बारिश के कारण पहले दिन का खेल रद्द हो गया. दूसरे दिन शनिवार को जब पीएम XI की टीम पहले बैटिंग करते हुए 246 रनों पर सिमटी, लेकिन दिन बना लिया हर्षित राणा (Harshit Rana) ने. राणा की स्विंग का ऐसा कहर टूटा कि दो बल्लेबाजों के तो पैर बिल्कुल भी नहीं चले. ये बस खड़े के खड़े रहे गए. इन्हें राणा की स्विंग के आगे बिल्कुल भी हवा नहीं लगी.

पहले हर्षित राणा ने पहले लेफ्टी बल्लेबाज जैक क्लेटन को बोल्ड किया. गेंद थोड़ी नीची जरूर थी, लेकिन राणा की स्विंग क्लेटन पर भारी पड़ी और वह खड़े के खड़े रह गए. वहीं, अगले बल्लेबाज ओलिवर डेविस तो खाता भी नहीं खोल सगे. गेंद बीच में ही अपनी दिशा से हिली और पैड और बैट के बीच से निकलती हुई स्टंप्स को बिखेर गई.

शुरुआती स्पेल में राणा महंगे रहे थे लेकिन दूसरे स्पेल में हर्षित ने कहर ढहा दिया

He was in his first 4 overs but then came back really well to break the back of the Aussie batting