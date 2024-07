श्रेयस अय्यर नहीं तो टी20 का किसे कप्तान बनाएंगे गौतम गंभीर? सबसे बड़ा नाम आया सामने

Who will be Indian Team Next T20I Captain: भारतीय टीम को राहुल द्रविड़ का उत्तराधिकारी मिल गया है. यह कोई और नहीं देश के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर गौतम गंभीर हैं. गंभीर के हेड कोच बनने के बाद अब सबकी नजर उनके निर्णयों पर टिकी हुई है. लोग यह जानने को काफी बेताब हैं कि वह अपने कार्यकाल में क्या-क्या बड़े निर्णय लेते हैं और यह कितने कारगर साबित होते हैं.

मौजूदा समय में गौतम गंभीर की सबसे बड़ी चुनौती टी20 फॉर्मेट में कप्तान चुनने की है. दरअसल, टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतते ही रोहित शर्मा ने टी20 फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है. उम्मीद जताई जा रही है हार्दिक पंड्या क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में ब्लू टीम के अगले कप्तान बन सकते हैं.

रोहित शर्मा की गैरमौजूदगी में पंड्या को भारत की अगुवाई करते हुए देखा जा रहा था. उन्होंने इस दौरान बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभाया था. पंड्या को रोहित का उपर्युक्त उत्तराधिकारी इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि आईपीएल में वह अपनी कप्तानी का करिश्मा दिखा चुके हैं.

पंड्या की अगुवाई में गुजरात टाइटंस की टीम 2022 में ट्रॉफी को अपने नाम करने में कामयाब हुई थी. इसके अलावा अगले साल 2023 में भी टीम फाइनल तक का सफर तय करने में कामयाब हुई थी. हालांकि, फाइनल मुकाबले में उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा था.

मौजूदा समय में पंड्या आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं. मगर इस टीम के लिए बतौर कप्तान उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा. आईपीएल 2024 में उनकी अगुवाई में एमआई ने लीग राउंड में कुल 14 मैच खेले थे. इस बीच उन्हें महज 4 मुकाबलों में जीत मिली थी, जबकि 10 मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा था.

