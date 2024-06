क्या हार्दिक पंड्या वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हैं? लाइव मैच में मचा बवाल, ब्रॉडकास्टर से हो गई भारी गलती

Hardik Pandya pics viral on Social Media: सोशल मीडिया पर हार्दिक पंड्या इन दिनों काफी खबरों में रहे हैं. चाहे वो अपने निजी जीवन को लेकर सुर्खियां बटोर रहे तो वहीं, आईपीएल में खराब परफॉर्मेंस को लेकर पंड्या खबरों में लगातार बने हुए हैं. अब एक और घटना ने हार्दिक को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है. दरअसल, टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup Hardik Pandya) में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ मैच में वेस्टइंडीज को जीत मिली थी. उस मैच में वेस्टइंडीज के रोस्टन चेस ने 42 रन की नाबाद पारी खेली थी. वहीं, मैच के बाद स्टार स्पोर्ट्स के पोस्ट-मैच कवरेज के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर फैन्स यकीन नहीं कर पाए और सोशल मीडिया पर ब्रॉडकास्टर की गलती का खूब मजाक बनाया.

हुआ ये कि मैच के बाद जब पोस्ट-मैच कवरेज में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज और गेंदबाजों का परफॉर्मेंस दिखाया गया तो चौंकाते हुए रोस्टन चेस की जगह हार्दिक पंड्या की तस्वीर लगी गई थी.

