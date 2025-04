हार्दिक पंड्या को लगी चोट, बीच मैदान में दर्द से कराहते हुए आए नजर, देखकर आप भी हो जाएंगे विचलित

Hardik Pandya Faces Huge Injury Scare: आईपीएल 2025 का 33वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बीते 17 अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया. जहां एमआई की टीम जीत तो हासिल करने में कामयाब रही. मगर मैच के दौरान कप्तान हार्दिक पंड्या चोटिल हो गए. पारी के आठवें ओवर में वह एंकल दर्द से परेशान दिखे. जिसके बाद फिजियो ने उनका चेक-अप किया और पट्टी बांधने का निर्णय लिया.

आपको बता दें पांड्या ने इसके अगले ही गेंद पर जबर्दस्त तरीके से वापसी करते हुए अभिषेक शर्मा को आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया. अभिषेक शर्मा उनकी उम्दा गेंद पर शॉट मारने के प्रयास में स्वीपर कवर पर राज बावा के हाथों कैच आउट हुए. कैप्टन पंड्या की यह चोट ज्यादा गंभीर होती है तो यह मुंबई के साथ-साथ टीम इंडिया के लिए बहुत ही दुखदाई साबित हो सकता है.

Hardik Pandya looks like his ankle got twisted . BIG BLOW FOR MI if HP gets any injury #HardikPandya #SRHvsMI #MIvsSRH pic.twitter.com/BQxUyVniGs