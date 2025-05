हार्दिक पंड्या ने रच दिया इतिहास, वॉटसन और पोलार्ड वाला कारनामा करके पूरी दुनिया को चौंकाया

Hardik Pandya Created History: राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पंड्या जबर्दस्त लय में नजर आए. उन्होंने अपनी टीम के लिए पहले बल्लेबाजी के दौरान चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए महज 23 गेंदों में नाबाद 48 रनों का योगदान दिया. उसके बाद गेंदबाजी में वह एक विकेट चटकाने में कामयाब रहे. जिसके साथ ही उनके नाम एक खास रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है. वह आईपीएल में एक टीम के खिलाफ 500+ रन और 10+ विकेट चटकाने वाले तीसरे ऑलराउंडर बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ी उपलब्धि केवल पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉटसन और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कीरोन पोलार्ड के नाम दर्ज थी.

पोलार्ड ने चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ आईपीएल में 500+ रन और 10+ विकेट चटकाने का कारनामा किया है, जबकि वॉटसन ने यह बड़ी उपलब्धि सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाईट राइडर्स के खिलाफ हासिल की है. इन दोनों दिग्गजों के बाद तीसरे ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या बन गए हैं. पंड्या ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खबर लिखे जाने तक 506 रन और 12 विकेट चटकाए हैं.

Hardik Pandya as a finisher is a completely different beast, clutch and built for chaos in the death overs.



