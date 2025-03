'वो मैच का...', चेन्नई के खिलाफ राजस्थान की जीत में क्या था टर्निंग पॉइंट? हरभजन सिंह और कैफ ने बताया

Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings, 11th Match: आईपीएल 2025 में लगातार दो शिकस्त खाने के बाद आखिरकार राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपनी पहली सफलता हासिल कर ली है. टूर्नामेंट का 11वां मुकाबला बीते रविवार (30 मार्च) को राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच गुवाहाटी में खेला गया. जहां आरआर की टीम रोमांचक मुकाबले में छह रन से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के दौरान राजस्थान के कप्तान रियान पराग का जलवा रहा. उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंदों में 37 रनों का योगदान दिया. उसके बाद क्षेत्ररक्षण में शिवम दुबे का एक बेहतरीन कैच पकड़ा. जिसे देख टीम इंडिया के पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह और बल्लेबाज मोहम्मद कैफ भी काफी प्रभावित नजर आए.

मैच के बाद दोनों दिग्गजों ने पराग की जमकर सराहना की. मोहम्मद कैफ ने पराग की सराहना करते हुए कहा, 'सीएसके हार गई. कप्तानी की तारीफ करनी होगी.' वहीं हरभजन ने कहा, 'जबर्दस्त कप्तानी और उन्होंने जो कैच लिया ना. मुझे लगता है कि वो मैच का टर्निंग पॉइंट था. उन्होंने ऐसे समय पर कैच लिया... क्योंकि दुबे एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो बड़े-बड़े शॉट लगा सकते हैं. उनके आउट होने के बाद पारी काफी स्लो हो गई.'

Brave call by young RR captain Riyan Parag. It takes guts to give Tushar Deshpande and Sandeep Sharma 19th and 20th overs ahead of international star Jofra Archer in a tight game. And this when Dhoni is at crease.🔥 pic.twitter.com/gFo6mne1pm