वानिंदु हसरंगा ने रच दिया इतिहास, CSK के खिलाफ यह कारनामा करने वाले बने दुनिया के तीसरे स्पिनर

Wanindu Hasaranga, Best Figures For A Spinner Against CSK In IPL: आईपीएल 2025 का 11वां मुकाबला बीते रविवार (30 मार्च) को राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच गुवाहाटी में खेला गया. जहां आरआर की टीम सीजन की अपनी पहली सफलता हासिल करने में कामयाब रही. मैच के हीरो जरुर मध्यक्रम के बल्लेबाज नितीश राणा रहे. मगर श्रीलंकाई स्पिनर वानिंदु हसरंगा की भी जितनी सराहना की जाए, उतनी कम है. 27 वर्षीय ऑलराउंडर ने गेंदबाजी के दौरान कुल चार ओवरों का स्पेल डाला. इस 8.75 की इकोनॉमी से 35 रन खर्च करते हुए चार विकेट चटकाने में कामयाब रहे.

मैच के दौरान हसरंगा ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की. वह चेन्नई सुपर किंग्स एक खिलाफ एक स्पिनर के रूप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. पहले स्थान पर भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह का नाम आता है. जिन्होंने बतौर स्पिनर साल 2011 में सीएसके के खिलाफ मुंबई में 18 रन खर्च करते हुए पांच विकेट चटकाए थे.

भारतीय दिग्गज के बाद दूसरे स्थान पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर ब्रैड हॉग का नाम आता है. जिन्होंने 2015 में सीएसके के खिलाफ कोलकाता में 29 रन खर्च करते हुए चार सफलता प्राप्त की थी. इन दिग्गजों के बाद अब तीसरे स्थान पर वानिंदु हसरंगा आ गए हैं. जिन्होंने बीते कल गुवाहाटी में 35 रन खर्च करते हुए चार विकेट चटकाए.

चौथे स्थान पर प्रज्ञान ओझा काबिज हैं. पूर्व भारतीय स्पिनर ने 2013 में सीएसके के खिलाफ मुंबई में 11 रन खर्च करते हुए तीन सफलता प्राप्त की थी. टॉप 5 में आखिरी नाम अनिल कुंबले का है. भारतीय दिग्गज ने आईपीएल के पहले ही सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक मुकाबले में 14 रन खर्च करते हुए तीन विकेट चटकाए थे.

सीएसके के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पांच स्पिनर

5/18 - हरभजन सिंह - 2011

4/29 - ब्रैड हॉग - 2015

4/35 - वानिंदु हसरंगा - 2025

3/11 - प्रज्ञान ओझा - 2013

3/14 - अनिल कुंबले - 2008

