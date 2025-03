GT vs PBKS: "मैक्सेवल आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा...", सोशल मीडिया का गुस्सा बुरी तरह फूटा

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) का स्तर लगातार ऊंचा होता जा रहा है, तो कुछ ऐसा ही आलोचना और इसके लिए "पर्याप्त जगह' के मामले में भी ऐसा ही है. पिछले कुछ मैचों में झमाझम रन बरसते हैं, तो सितारों के नाकाम होने पर फैंस का गुस्सा भी अलग स्तर का ही देखने को मिला है. कुछ ऐसा ही मंगलवार को गुजरात टाइटंस (GT vs PBSK) के बीच खेले गए मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) के बहुत ही घटिया तरीके से आउट होने के बाद बनाए गए अनचाहे रिकॉर्ड के मामले में देखने को मिला. मैक्सवेल (Maxwell unwanted record) आईपीएल में 19वीं बार शून्य पर आउट हुए. और वह इस मामले में पहले बल्लेबाज बन गए. लेकिन इसने करोड़ों प्रशंसकों को गुस्से से लाल कर दिया. और कमेंट ऐसे-ऐसे कि ये बताने के लिए काफी है कि अब फैंस की उम्मीदों में पलीता लगाकर आप यूं ही नहीं बच सकते. यह देखिए आप कि यह प्रशंसक क्या कह रहा है.

यह भी पढ़ें:

हैरतअंगेज ग्लेन मैक्सवेल! चटकाए हैं 128 विकेट, मगर इस खुशी से अबतक दूर, सपना कब होगा पूरा?

अब यह तो सुनना और झेलना ही होगा.

#GTvsPBKS

Glenn Maxwell is the biggest Fraud in IPL history, he just came in IPL for money & vacation, never contributed even 1% to his franchise as he does for his Aussie team pic.twitter.com/gSVH5bhPDQ — theboysthing (@theboysthing07) March 25, 2025

रचनात्मक कलाकारों की भी बाढ़ आ गई है...यह तो बहुत ही सस्ते में छोड़ देने वाली बात है

बीच-बीच में आपके मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखा है. हंसते रहिए

Most Ducks in IPL:

-Glenn Maxwell- 19 Ducks

-Rohit Sharma- 18 Ducks



Unreal race of Duck scorers🥵 pic.twitter.com/YmWyoRcwKy — TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) March 25, 2025

आईपीएल में तो मैक्सवेल की हालत कुछ ऐसी ही है

क्रिकेट के गंभीर प्रशंसक भी हैं, जो मैक्सवेल के लिए चिंता कर रहे हैं

🚨BREAKING :ye kya Kar Diya__!!

⚡Glenn Maxwell's unwanted records👍



👉Maxwell is breaking records after records, who knows how far he'll take this record. If Maxwell can't handle this massive record, he might need to ask a teammate for help.#maxwell#GTvsPBKS pic.twitter.com/vfocjfTdNn — Ashish Chaudhary (@ashishranwa1818) March 25, 2025

पुराने अंदाज को फैंस खोद-खोद कर बाहर निकाल रहे हैं

-------------------------------------