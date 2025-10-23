IND vs AUS: ग्रेग चैपल का रो-को को लेकर बड़ा बयान, 'स्वर्णिम युग सिर्फ रिकॉर्ड बुक में नहीं फैंस के दिलों में भी रहेगा'

Greg Chappell on Golden era of Rohit Sharma amnd Virat Kohli: भारत के पूर्व मुख्य कोच ग्रेग चैपल का मानना ​​है कि विराट कोहली का जुनून और व्यक्तिगत गौरव से विमुखता, रोहित शर्मा की विनम्रता और शिष्टता, न केवल रिकॉर्ड बुक में दर्ज होगी, बल्कि प्रशंसकों के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगी. अपने पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर, रोहित और कोहली शुरुआत से ज़्यादा अंत के करीब हैं और चैपल को लगता है कि इस जोड़ी द्वारा बनाई गई विरासत आंकड़ों से कहीं आगे तक जाती है.

चैपल ने ईएसपीएन क्रिकइन्फो के लिए अपने कॉलम में लिखा, "अब, जैसे-जैसे क्रिकेट की दुनिया आगे बढ़ेगी, नए नाम उभरेंगे. नए कप्तान नेतृत्व करेंगे. लेकिन यह सुनहरा अध्याय कोहली-रोहित युग - न केवल रिकॉर्ड बुक में, बल्कि हर उस प्रशंसक के दिलों में अंकित रहेगा, जो समझता था कि वे किस लिए खड़े थे."

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज को लगता है कि कोहली को केवल महान बल्लेबाजों की श्रेणी में रखना उनके साथ अन्याय होगा. "कोहली कभी सिर्फ़ बल्लेबाज़ नहीं थे, वो एक आंदोलन थे. उन्होंने वो किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं - एक योद्धा जैसी मानसिकता. उन्होंने भारत की वनडे टीम को एक तेज़, केंद्रित और बेहद फिट टीम में बदल दिया जो घर हो या बाहर, जीतने के लिए खेलती थी." फिर उन्होंने उनके खेल और व्यक्तित्व का विश्लेषण किया और बताया कि दोनों किस चीज़ के प्रतीक थे.

"कोहली का जुनून, उनका समझौता न करना, आंकड़ों से ज़्यादा विरासत में उनका विश्वास. रोहित की शान, उनकी विनम्रता और उनकी वापसी की कहानी, जिसने हम सभी को याद दिलाया कि क्रिकेट में और ज़िंदगी में भी, समय ही सब कुछ है." चैपल यह बताना नहीं भूले कि कोहली के कुछ पूर्ववर्तियों के विपरीत, वो आंकड़े बढ़ाने के मोह में नहीं थे, लेकिन जो चीज़ उन्हें (कोहली को) उनसे पहले आए दिग्गजों से भी अलग बनाती थी, वो थी व्यक्तिगत आंकड़ों से उनकी दूरी. जहां दुनिया शतकों और कुल योगों की वाहवाही करती थी, वहीं कोहली को सिर्फ़ नतीजों की परवाह थी.

"उन्होंने एक बार कहा था कि वो भारत के लिए खेलते हैं, रिकॉर्ड्स के लिए नहीं - एक ऐसा बयान जो उनके नेतृत्व को परिभाषित करता है. व्यक्तिगत उपलब्धियां अक्सर भारत के क्रिकेट इतिहास का केंद्र बिंदु होती थीं; कोहली कुछ बड़ा करने की कोशिश करते थे. उनकी पहचान विरासत थी, संख्याएं नहीं," चैपल ने लिखा.

रोहित के मामले में, पारी की शुरुआत करने से ही वह लाल गेंद के एक ऐसे दिग्गज खिलाड़ी बन गए जो विरोधियों को बेहद सटीकता से ध्वस्त कर सकते थे. "जहां कोहली का उदय तेज़ी से हुआ और उनकी तीव्रता से परिभाषित हुआ, वहीं रोहित का सफ़र धीमी गति से महानता की ओर बढ़ने वाला था. वर्षों तक उन्होंने सीमित ओवरों के क्रिकेट में अपनी चमक बिखेरी; उनकी टाइमिंग, संयम और प्रतिभा ने उन्हें घर-घर में जाना-पहचाना नाम बना दिया," चैपल ने लिखा.

"लेकिन यह आसान नहीं था: हालांकि उन्होंने 2007 में पदार्पण किया था, लेकिन असंगति और मध्यक्रम के संघर्ष ने उन्हें, खासकर बड़े टूर्नामेंटों में, अपनी जगह पक्की करने से रोक दिया." रोहित 1.0 और रोहित 2.0 में जो अंतर था वह सिर्फ़ तकनीक नहीं बल्कि विश्वास था. "फिर 2013 आया. इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के दौरान उन्हें ओपनिंग करने के लिए पदोन्नत किया गया, उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ इस अवसर का लाभ उठाया. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दोहरा शतक था. शानदार शतक, जिनमें से पहला शतक भी उसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आया था," चैपल ने याद करते हुए कहा.

"स्विंग करती गेंद के सामने अचानक सहजता आ गई. कुछ बदल गया था सिर्फ़ तकनीक में नहीं, बल्कि विश्वास में भी. इसके बाद जो हुआ वह भारतीय क्रिकेट में सबसे उल्लेखनीय बदलाव में से एक था. रोहित ने न सिर्फ़ वनडे क्रिकेट को अपनाया, बल्कि उस पर विजय भी प्राप्त की," उन्होंने आगे लिखा.