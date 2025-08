IND vs ENG: क्या जसप्रीत बुमराह को वॉइट बॉल क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए? ग्लेन मैक्ग्रा ने दिया जवाब

Glenn McGrath on Jasprit Bumrah: वर्क लोड को देखते हुए जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का पांचवां टेस्ट मैच नहीं खेल पाए हैं इसको लेकर बहस छिड़ गई है. बता दें कि भारत के मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में तीन टेस्ट का कोटा पूरा करने के बाद शुक्रवार को टीम से रिलीज कर दिया गया.इसके साथ ही भारतीय क्रिकेट के हितधारकों ने उनके अगले अंतरराष्ट्रीय मैच में भागीदारी पर चर्चा शुरू कर दी है. इंग्लैंड के मौजूदा दौरे पर 31 वर्षीय बुमराह ने तीन मैचों में 119.4 ओवर फेंके और 14 विकेट लिए. ऐसे में दुनिया के महान तेज गेंदबाज ग्लेन मैक्ग्रा ने बुमराह की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है.

एमआरएफ पेस फाउंडेशन, चेन्नई में मैक्ग्रा ने बुमराह को लेकर बात की और कहा, "99.9 प्रतिशत गेंदबाजों को फिर से मजबूत होने के लिए ऑफ-सीजन की जरूरत होती है." पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, "उनका पूरा एक्शन कई तेज़ गेंदबाज़ों से अलग है. उनका रन-अप धीमा है, और आखिरी कुछ कदम उन्हें क्रीज़ पर तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद करते हैं. उनका रन-अप बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और उनकी कलाई भी कमाल की है. और जिस तरह से वह गेंद छोड़ते हैं, वह उनकी तकनीक की वजह से बाकी सभी गेंदबाज़ों की तुलना में बल्लेबाज़ के ज़्यादा क़रीब है. इसलिए, उनमें बहुत कुछ अनोखा है, लेकिन जब वह इसे सही करते हैं, तो सब कुछ एक साथ अच्छी तरह से जुड़ जाता है. उन्होंने पाया है कि उनके लिए क्या कारगर है." (Bumrah is quality and knows his body, says pace great McGrath)

बुमराह-बार-बार चोटिल क्यों हो जाते हैं

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने बुमराह के लगातार चोटिल होने पर भी बात की और कहा, "दुर्भाग्य से जो वह करते हैं, वह शरीर पर बहुत भारी पड़ता है. खासकर जब आप लगातार क्रिकेट खेल रहे हों, तो आफ-सीजन का समय नहीं मिलता." उन्होंने कहा, "तेज़ गेंदबाज़ी के दबाव को झेलने के लिए उसे शारीरिक रूप से और भी मज़बूत और फिट होने की ज़रूरत है. और उसे एक ऑफ-सीज़न की भी ज़रूरत है. इससे वह पूरे सीज़न में मज़बूत बना रहेगा. "

क्या जसप्रीत बुमराह को वॉइट बॉल क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए

क्या बुमराह को ज्यादा समय तक खेलने के लिए वॉइट बॉल क्रिकेट को छोड़ देनी चाहिए. इस सवाल पर पूर्व तेज गेंदबाज ने रिएक्ट किया और कहा, "आप चाहते हैं कि आपका सबसे अच्छा गेंदबाज़ गेंदबाजी करे.. और वह हर समय गेंदबाजी करना चाहेगा. अगर वह सिर्फ़ छोटे स्पेल में गेंदबाजी कर रहा है, तो बल्लेबाजी करने वाली टीम को पता होगा कि वे तीन या चार ओवर ही निकाल सकते हैं, और फिर वे गेम से आउट हो जाएंगे. इसलिए यह काफ़ी हद तक दूसरे गेंदबाज़ों पर निर्भर करता है. आपको संतुलन बनाने के लिए तेज़ गेंदबाज़ों के एक और समूह की ज़रूरत है ताकि उसे लंबे स्पेल न फेंकने पड़ें. आपके पास काम का बोझ उठाने के लिए समान रूप से अच्छी गेंदबाजी करने वाले अन्य गेंदबाज़ भी होने चाहिए."

Photo Credit: @X(Twitter)

बुमराह को लेकर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ने आगे कहा, "आप बुमराह को ही देख लीजिए - वह वनडे और टी20 क्रिकेट में बहुत प्रभावी हैं. खुद को सिर्फ़ टेस्ट क्रिकेट तक सीमित रखना शर्मनाक होगा..लेकिन उसे यह पता लगाना होगा कि उसके लिए सबसे अच्छा क्या है. उसे ही यह तय करना होगा कि उसे कहां तक खेलना है और किस फॉर्मेट पर ज्यादा जोर देना है." बता दें कि टेस्ट में बुमराह के नाम अब 48 टेस्ट में 219 विकेट दर्ज है.