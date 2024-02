"शानदार असफलता जैसी कोई चीज़ नहीं होती...", मैक्कुलम और बेन स्टोक्स के 'बैजबॉल' पर भड़के इंग्लैंड के पूर्व कप्तान

Geoffrey Boycott react on IND vs ENG 2nd Test, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का माथा ठनका

Geoffrey Boycott on England bazball : इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा है. दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड की बैजबॉल (bazball) रणनीति फ्लॉप रही जिसके बाद अब फिर से इंग्लैंड की आलोचना होने लगी है. दूसरे टेस्ट में 399 रनों के लक्ष्य को हासिल करने के दौरान इंग्लैंड टीम ने तेज गति में रन बनाने का काम किया लेकिन लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई थी. भारतीय गेंदबाजों ने बैजबॉल रणनीति के दौरान करारा जवाब दिया और टेस्ट मैच को जीतने में अहम भूमिका निभाई. दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड की हार के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ज्योफ्री बॉयकॉट (Geoffrey Boycott react on IND vs ENG 2nd Test) काफी नाखुश हैं. खासकर 'बैजबॉल' रणनीति के खिलाफ पूर्व इंग्लिश कप्तान ने अपनी बात रखी है. टेलीग्राफ को लिखे अपने कॉलम में ज्योफ्री बॉयकॉट ने इंग्लैंड टीम के कोच बैंडन मैक्कुलम और कप्तान बेन स्टोक्स (Brendon McCullum or ben Stokes) पर भड़क उठे हैं और बैजबॉल की रणनीति पर अपनी राय दी है.