T20 World Cup 2026; IND vs SA: अभिषेक शर्मा को गुरु गंभीर ने उंगलियों पर समझाई रणनीति, द.अफ्रीका के खिलाफ Super-8 मैच से पहले वीडियो वायरल

Gautam Gambhir Strategy Plan With Abhishek Sharma; IND vs SA T20 WC 2026: अभिषेक शर्मा को बस एक शुरुआत की जरूरत है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में इस टैलेंटेड ओपनर के खराब प्रदर्शन के बारे में अब तक कोई चर्चा नहीं हुई है, बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने रविवार को यहां साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के पहले सुपर 8 मैच (IND vs SA Super Eight Match) से पहले कहा. अभिषेक ने टूर्नामेंट के मौजूदा एडिशन में अभी तक अपना खाता नहीं खोला है और शुक्रवार की ट्रेनिंग के दौरान, उन्हें हेड कोच गौतम गंभीर के साथ काफी समय बिताते देखा गया. गंभीर उन्हें कुछ बारीकियां समझाते दिखे और एक मेहनती स्टूडेंट की तरह, इस तेजतर्रार अभिषेक शर्मा ने सहमति में सिर हिलाया.

इसके बाद वह एक हाई कैच सेशन के लिए गए. अभिषेक को इस दौरान ज्यादातर हिस्से में दूसरे बैट्समैन को बॉलिंग करते देखा गया. जब पूछा गया कि क्या टीम में अभिषेक के बारे में आम तौर पर कोई चर्चा होती है, तो मोर्कल ने साफ मना कर दिया.

🗣️"𝘏𝘦 𝘪𝘴 𝘢 𝘸𝘰𝘳𝘭𝘥-𝘤𝘭𝘢𝘴𝘴 𝘱𝘭𝘢𝘺𝘦𝘳... 𝘐 𝘢𝘮 𝘱𝘳𝘦𝘵𝘵𝘺 𝘴𝘶𝘳𝘦 𝘩𝘦 𝘪𝘴 𝘨𝘰𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘷𝘦𝘳."



Ahead of the high-stakes Super 8 clash against SA, India's bowling coach Morne Morkel addressed the "noise" surrounding Abhishek Sharma's recent form.… pic.twitter.com/uJVuM4snpr — Star Sports (@StarSportsIndia) February 20, 2026

"बिल्कुल कोई चर्चा नहीं. वह एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है. अब तक टूर्नामेंट में, किस्मत से, कुछ लोग अभिषेक के लिए खड़े हुए हैं और रन बना रहे हैं, लेकिन हम अभी वर्ल्ड कप के एक बहुत जरूरी दौर से गुजर रहे हैं और हम उससे अच्छा करने की उम्मीद करते हैं और मुझे पूरा यकीन है सिर्फ टीम के लिए ही नहीं, बल्कि गेम देखने वाले सभी दर्शकों के लिए भी. क्योंकि वह एंटरटेनिंग है और हमें यह देखना अच्छा लगता है.

"मुझे पूरा यकीन है कि वह बॉल को अच्छी तरह से हिट कर रहा है. बस शुरुआत करने की बात है और अभिषेक अच्छा खेलेगा," मोर्कल ने मीडिया से कहा. हालांकि, वह इस बात से सहमत थे कि अभिषेक को टूर्नामेंट के आखिरी दौर में रन बनाने की जरूरत है.