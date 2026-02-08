विज्ञापन
विशेष लिंक

'मास्टरक्लास', सूर्यकुमार यादव की ऐतिहासिक पारी को देख हैरत में हैं कोच गौतम गंभीर, कह दी बड़ी बात

Gautam Gambhir on Suryakumar Yadav: सूर्यकुमार यादव की पारी को देखकर गौतम गंभीर हैरत में हैं, गंभीर ने सूर्या की पारी की भरपूर तारीफ की है.

Read Time: 3 mins
Share
'मास्टरक्लास', सूर्यकुमार यादव की ऐतिहासिक पारी को देख हैरत में हैं कोच गौतम गंभीर, कह दी बड़ी बात
Gautam Gambhir Big Statement on Suryakumar Yadav:

Gautam Gambhir on SuryaKumar Yadav:भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टी20 विश्व कप 2026 के पहले मैच में यूएसए के खिलाफ नाबाद 84 रन की पारी खेल टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई और मैच के श्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए. हेड कोच गौतम गंभीर सूर्यकुमार यादव की पारी देख बेहद खुश नजर आए और इसे 'मास्टरक्लास' की संज्ञा देते हुए दबाव में खेली गई श्रेष्ठ टी20 पारियों में से एक बताया. बीसीसीआई टीवी से बात करते हुए गौतम गंभीर ने कहा, "शुरुआत में यह एक अच्छा परिणाम था. सूर्या की पारी मास्टरक्लास थी. यह दबाव में खेली गई सबसे अच्छी इंटरनेशनल टी20 पारियों में से एक थी."

यूएसए के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए एक समय 77 रन पर 6 विकेट गंवाकर मुश्किल में थी. सूर्यकुमार यादव ने यहां से टीम को संभाला और 49 गेंद पर 10 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 84 रन की पारी खेल टीम का स्कोर 161 तक पहुंचाने में मदद की. इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और यूएसए को 132 रन पर रोककर टीम को 29 रन से जीत दिलाई. सिराज ने 3, जबकि अर्शदीप और अक्षर ने 2-2 विकेट लिए. वरुण चक्रवर्ती को 1 विकेट मिला.

Latest and Breaking News on NDTV

मैच के बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा, "कुछ मुश्किलों और दिक्कतों के बाद जीतना खास एहसास है, लेकिन यह लड़कों और सपोर्ट स्टाफ के लिए आंखें खोलने वाला भी है। मैं पहले भी ऐसे हालात में खेल चुका हूं, इसलिए मुझे पता था कि अपनी टीम के लिए वहां टिके रहना बहुत जरूरी है."

ये भी पढ़ें- गेमचेंजर बने गौतम गंभीर, डगआउट में बैठकर अचानक बदल दी सूर्यकुमार यादव की रणनीति और ऐसे पलट गया पूरा मैच

उन्होंने कहा, "मैं समझता हूं कि यह बल्लेबाजी के लिए एक मुश्किल विकेट था, और हमें ऐसी कंडीशन की आदत नहीं है. लेकिन साथ ही, आप हर चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते. हमें समझना होगा कि हम और बेहतर बैटिंग कैसे कर सकते थे. आखिर में, आप सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं."

अपने होम ग्राउंड पर टीम की कप्तानी करने के बारे में सूर्यकुमार यादव ने कहा, "वानखेड़े स्टेडियम में भारत की कप्तानी करने का अनुभव खास है। मुझे पता था कि जब मैं इस टीम का कप्तान बनकर उतरूंगा, तो माहौल में हलचल होगी. दर्शकों ने निराश नहीं किया."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gautam Gambhir, Suryakumar Ashok Yadav, T20 World Cup 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now