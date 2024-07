''भारतीय टीम के एक कोच का दूसरे कोच को संदेश'', द्रविड़ के संदेश पर गंभीर हो गए भावुक, बात ही कुछ ऐसी है, VIDEO

Gautam Gambhir got a special message from Rahul Dravid: गौतम गंभीर भारतीय टीम के नए कोच बन चुके हैं. उनसे पहले इस अहम पद पर देश के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ काबिज थे. अब जब गंभीर भारतीय टीम के मुख्य कोच बन चुके हैं तो द्रविड़ ने उन्हें खास अंदाज में एक मैसेज दिया है. अपने सीनियर खिलाड़ी से यह मैसेज पाकर गंभीर भी एक पल के लिए इमोशनल हो गए.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक वीडियो अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट से शेयर किया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि गंभीर द्रविड़ की तरफ से भेजे गए ऑडियो मैसेज को सुन रहे हैं.

Ohh #RahulDravid you never cease to amaze us ! What a #legend



The passing of the baton from Rahul to @GautamGambhir - brilliant & much success Gauti.



🎥 via @BCCI



