BCCI हेडक्वार्टर में हाई-प्रोफाइल मीटिंग, कोच गंभीर-लक्ष्मण, कप्तान गिल समेत कई दिग्गज पहुंचे - VIDEO

BCCI Review Meeting ahead of ODI World Cup 2027: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के प्रमुख VVS लक्ष्मण, BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास और BCCI सचिव देवजीत सैकिया एक समीक्षा बैठक के लिए बोर्ड मुख्यालय पहुंच चुके हैं. मीटिंग में फैसलों पर फैंस की नजरें हैं तो वही रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य को लेकर होने वाले फैसले सबसे अहम माने जा रहे हैं.
VIDEO | Mumbai: India cricket team head coach Gautam Gambhir, BCCI's Centre of Excellence chief VVS Laxman, BCCI president Mithun Manhas and BCCI secretary Devajit Saikia arrive at Board headquarters for a review meeting.#BCCI— Press Trust of India (@PTI_News) September 3, 2026
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Mumbai, Maharashtra: Head of the BCCI Centre of Excellence, VVS Laxman and BCCI Secretary Devajit Saikia arrives BCCI headquarter for a meeting pic.twitter.com/hXZXycxG83— IANS (@ians_india) September 3, 2026
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Indian team Captain Shubman Gill, BCCI secretary Devajit Saikia, BCCI's Centre of Excellence chief VVS Laxman, and Head coach Gautam Gambhir arrive at BCCI Headquarters for a meeting. pic.twitter.com/2vKvRWKEgI— ANI (@ANI) September 3, 2026
फिटनेस और चोटों पर नजर
सूत्रों के मुताबिक चर्चा का एक बड़ा हिस्सा खिलाड़ियों की फिटनेस और चोटों पर केंद्रित रहेगा. खासतौर पर हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर बोर्ड गंभीर है. लगातार चोटों से जूझ रहे पांड्या को 2027 वनडे वर्ल्ड कप की योजनाओं का अहम हिस्सा माना जा रहा है, लेकिन सीम गेंदबाजी ऑलराउंडर के रूप में उनका वर्कलोड कितना होना चाहिए, इस पर मंथन होने की संभावना है.
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