Cheteshwar Pujara: गाबा में शरीर पर चोट खाई, बने भारत की दूसरी 'दीवार', पुजारा की टॉप 5 सर्वश्रेष्ठ पारी

Pujara’s top Test knocks: पुजारा ने बीसीसीआई, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को उनके करियर के दौरान समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है. उन्होंने देश-विदेश की उन सभी टीमों फ्रेंचाइजी को धन्यवाद दिया है

Cheteshwar Pujara retires: पुजारा का रिटायरमेंट
  • चेतेश्वर पुजारा ने सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है.
  • उन्होंने अपने करियर में 103 टेस्ट मैचों में 7195 रन बनाए और छह बार शतक जमाए हैं.
  • पुजारा को टेस्ट में भारत के दूसरे दीवार के रूप में पहचाना जाता है और उन्होंने नंबर तीन की भूमिका निभाई.
Five of the best, Pujara's top Test knocks: भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है.पुजारा ने सोशल मीडिया के माध्यम से संन्यास की घोषणा की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पुजारा ने लिखा, "भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना, और हर बार मैदान पर कदम रखते हुए अपनी पूरी कोशिश करना - इसका असली मतलब शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर अच्छी चीज का अंत होना ही होता है, और अपार कृतज्ञता के साथ मैंने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का फैसला किया है. आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद."

पुजारा ने बीसीसीआई, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को उनके करियर के दौरान समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है. उन्होंने देश-विदेश की उन सभी टीमों फ्रेंचाइजी को धन्यवाद दिया है, जिनके लिए वह खेले.  चेतेश्वर पुजारा टेस्ट क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजी की मजबूत कड़ी माने जाते रहे हैं. 2010 में अपने करियर का आगाज करने वाले पुजारा ने अपना आखिरी टेस्ट जून 2023 में खेला था.  (Cheteshwar Pujara Retirement)\

पुजारा ने 103 टेस्ट मैचों की 176 पारियों में 43.60 की औसत से छह 19 शतक, जिसमें 3 दोहरे शतक हैं और 35 अर्धशतक की बदौलत 7,195 रन बनाए. उनका सर्वाधिक स्कोर 206 रहा.  वह पांच वनडे भी खेले थे. टेस्ट क्रिकेट में पिछले एक दशक में भारत को देश-विदेश में मिली तमाम बड़ी सफलताओं में उनका अहम योगदान रहा है.  पिछले एक साल से पुजारा कमेंट्री के क्षेत्र में हाथ आजमा रहे हैं. 

टीम इंडिया की दूसरी 'दीवार'

साल 2012 में राहुल द्रविड़ के संन्यास के बाद, पुजारा ने कई सालों तक भारत के लिए  टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 बल्लेबाज़ की भूमिका को निभाया और भारत के दूसरे दीवार बनकर कई यादगार पारियां खेली.

पुजारा की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट पारियां (Here are Pujara's top Test knocks)

1. 206* Vs इंग्लैंड, अहमदाबाद (2012)

2. 204 Vs ऑस्ट्रेलिया, हैदराबाद (2013)

3. 153 Vs  साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग (2013)

4. 145 Vs श्रीलंका, कोलंबो (2015)

5. 106 Vs ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न (2018)

6. 56 Vs  ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन (2021)

एक टेस्ट पारी में किसी भारतीय बैटर की ओर से खेली गई सर्वाधिक गेंदें (Most Balls Faced by an Indian in a Test Innings)

525 गेंदें – पुजारा vs ऑस्ट्रेलिया
 495 गेंदें – राहुल द्रविड़ vs  पाकिस्तान
491 गेंदें – नवजोत सिद्धू vs  वेस्टइंडीज
477 गेंदें – रवि शास्त्री vs  ऑस्ट्रेलिया
 472 गेंदें – गावस्कर vs  इंग्लैंड
(Modern Wall of India Pujara)

Cheteshwar Arvind Pujara, Cricket, India
