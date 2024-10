AUSW vs SAW: वर्ल्ड कप में 5600 दिनों बाद ऑस्ट्रेलिया का टूटा गुरूर, ऐतिहासिक रिकॉर्ड ही दिला पाया है अफ्रीका को जीत

Australia Women vs South Africa Women, 1st Semi Final 2024: आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 का पहला सेमी-फाइनल मुकाबला बीते गुरुवार (17 अक्टूबर 2024) को ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच दुबई में खेला गया. जहां अफ्रीकी महिला टीम कंगारू महिला टीम को 8 विकेट से शिकस्त देते हुए फाइनल में प्रवेश करने में कामयाब रही. इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया महिला टीम का एक बड़ा रिकॉर्ड भी टूट गया है. पिछले 15 सालों (5600 दिन) में पहली बार हुआ हैजब कंगारू महिला टीम टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश नहीं कर पाई है.

बीते कल दुबई में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 134 रन बनाने में कामयाब हुई थी. विपक्षी टीम की तरफ से मिले 135 रनों के लक्ष्य को अफ्रीकी महिला टीम ने 14 गेंद शेष रहते 2 विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. आपको जानकर हैरानी होगी कि महिला टी20 वर्ल्ड कप में अफ्रीकी टीम की लक्ष्य का पीछा करते हुए यह सबसे बड़ी जीत भी है. जिसके बदौलत वह ऐतिहासिक जीत हासिल करने में कामयाब हुई है.

𝙏𝙃𝙀 𝙎𝙏𝙍𝙀𝘼𝙆 𝙀𝙉𝘿𝙎 𝙃𝙀𝙍𝙀! 🤨



For the first time in 15 years, Australia Women have failed to make it to the final of an ICC Women's T20 World Cup edition. #T20WorldCup pic.twitter.com/uE9eKIEwbp