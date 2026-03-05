Finn Allen; NZ vs SA: 'फाइनल जीतना है', 33 गेंदों में रिकॉर्ड शतक लगाकर न्यूजीलैंड को फाइनल में पहुंचाने के बाद फिन एलन का बड़ा ऐलान

Finn Allen Record Century vs SA; T20 WC 2026 Semi-Final: दाएं हाथ के विस्फोटक ओपनर फिन एलन ने अपनी रिकॉर्ड तोड़ 33 गेंदों में सेंचुरी को अपनी बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से "बहुत अच्छा" बताया, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड बुधवार को ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका पर नौ विकेट से बड़ी जीत के साथ T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया. एलन ने टिम सीफर्ट के साथ 117 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप भी की, जिससे न्यूजीलैंड ने 43 गेंदें बाकी रहते 170 रन का टारगेट पूरा किया और रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले फाइनल में अपनी जगह पक्की की.

एलन ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, “मैं कहूंगा कि यह काफी ऊपर है. बस अच्छी पोजीशन में आना चाहते थे और टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते थे. जाहिर है, हम सीधे देखना शुरू करना चाहते थे और जाहिर तौर पर उन्हें जल्दी बैकफुट पर लाने की कोशिश करना चाहते थे.

“मुझे लगता है कि जब टिमी (सीफर्ट) इस तरह से खेलता है तो मेरे लिए यह आसान होता है, मैं बस देख सकता हूं और फिर जब वह मेरे एरिया में हो तो उसे हिट कर सकता हूं और बस उसे स्ट्राइक देने की कोशिश कर सकता हूं. इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरह से उसने बैटिंग की, उससे हमने बहुत अच्छी शुरुआत की. जैसा कि मैंने कहा, हम मजबूत पोजीशन में आना चाहते थे, सीधे देखना चाहते थे और बॉल को लेंथ से स्क्वायर ऑफ पर मारना चाहते थे.”

जब उनसे पूछा गया कि वह इतने अहम गेम में अपनी रिदम कैसे बनाए रखते हैं, तो एलन ने कहा, “मुझे लगता है कि सेमीफाइनल में मुकाबले के लिए तैयार रहना आसान होता है. जाहिर है, यह हमारे लिए बहुत बड़ा गेम था. टिमी के साथ, हम कहते हैं, एक-दूसरे को इसमें बनाए रखें, चाहे हम स्ट्राइक पर हों या नहीं, बस यह पक्का करते रहें कि एक-दूसरे सीधे देख रहे हों, बॉल को जोर से मारने की कोशिश कर रहे हों. हमने वहां एक साथ खूब एन्जॉय किया.”

अलग-अलग हालात में ढलने के बारे में पूछे जाने पर, एलन ने बताया, “मुझे लगता है कि जब आप विकेट के हिसाब से ढल जाते हैं, तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है ताकि आपको पता चल सके कि विकेट कैसा खेलेगा. जब आप यहां आते हैं, ब्लैक सॉइल, तो इससे पहले इंडिया सीरीज़ हुई थी, जिसमें लड़कों ने ब्लैक सॉइल पर बहुत खेला था. तो उससे अच्छी जानकारी मिली और इससे पता चलता है कि इस वर्ल्ड कप में आने से पहले वह सीरीज़ हमारे लिए कितनी ज़रूरी थी.

उन्होंने यह कहते हुए बात खत्म की कि ब्लैककैप्स का फोकस अब फाइनल में खेलने पर होगा. “यह अच्छा था. आप इस गेम से ज़रूर पॉजिटिव बातें लेते हैं, सफलता के एक छोटे से पल का जश्न मनाते हैं और फिर, हमें रविवार को फाइनल जीतना है, इसलिए हम बस उसी का इंतजार कर रहे हैं.”