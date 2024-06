अफगानिस्तान के फ़ज़लहक फ़ारूकी ने रचा इतिहास, T20 World Cup में ऐसा कर विश्व क्रिकेट में मचाई खलबली

Fazalhaq Farooq record in T20 World Cup: अफगानिस्तान के फ़ज़लहक फ़ारूकी ने इतिहास रच दिया है. युगांडा के खिलाफ मैच (Afghanistan vs Uganda) में फ़ारूकी ने 5 विकेट हॉल करने में कामयाबी पाई है. फ़ारूकी टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 5 विकेट हॉल करने वाले केवल दूसरे अफगानिस्तान गेंदबाज बन गए हैं. उनसे पहले ऐसा कारनामा मुजीब उर रहमान ने किया था. मुजीब ने साल 2021 टी-20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ 5 विकेट हॉल करने में सफलता पाई थी. वहीं, फ़ारूकी टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 5 विकेट हॉल करने वाले दुनिया के 11वें गेंदबाज बन गए हैं.

इसके अलावा अफगानिस्तान के फ़ज़लहक फ़ारूकी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 5 विकेट हॉल करने वाले पहले गेंदबाज हैं. युगांडा के खिलाफ फ़ज़लहक फ़ारूकी ने ऐसा कारनामा करके यकीनन विश्व क्रिकेट में हलचल मचा दी है. (Most five-wickets-in-an-innings in T20 World cup)

इसके अलावा फ़ज़लहक फ़ारूकी टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी परफॉर्मेंस देने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बन गए हैं.

T20 World Cup में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (Best figures by left-arm pacer in T20 WC)

5/9 - फजलहक फारूकी Vs युगांडा, (2024)

5/10 - सैम करन Vs AFG, 2022

5/22 - मुस्तफिजुर रहमान Vs न्यूजीलैंड, 2016

5/27 - जेम्स फॉल्कनरVs पाकिस्तान, 2016

वहीं मैच की बात करें तो अफगानिस्तान ने युगांडा को 125 रनों से हरा दिया. पहले अफगानिस्तान ने बल्लेबाजी की थी और 183 रन बनाए थे जिसके बाद युगांडा की टीम केवल 58 रन ही बना सकी.