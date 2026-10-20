1000 KM पैदल चलकर हार्दिक पंड्या से मिलने पहुंचा फैन, क्रिकेटर ने दिखाया बड़ा दिल, नया घर देने का किया वादा !

भले ही फिटनेस के चलते हार्दिक पंड्या इस समय भारतीय टीम से दूर हैं लेकिन फैन्स के बीच उनका जलवा लगातार बढ़ता जा रहा है. हार्दिक एक ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जिनका सफर काफी मुश्किल भरा रहा है. हार्दिक ने अपनी शुरुआती लाइफ में गरीबी देखी है और फिर कड़े संघर्ष के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के दरवाजे तक पहुंचे, हार्दिक ने अपनी कड़ी मेहनत से टीम इंडिया में बेस्ट ऑलराउंडर का मुकाम हासिल की है. यही कारण है कि हार्दिक के फैन्स के बीच उनका रुतबा अलग लेवल पर है.

1000 KM पैदल चल हार्दिक पांड्या से मिलने पहुंचा जबरा फैन

ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला, जब हार्दिक का एक फैन उनसे मिलने के लिए लखनऊ से मुंबई तक 1000 KM पैदल चला, हार्दिक को जब यह बात पता चली तो वह काफी इमोशनल हो गए हैं. हार्दिक ने उइस फैन से मुलाकात की और उसका वापसी का भी टिकट कटवाया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. यही नहीं जब हार्दिक ने उस फैन से पूछा कि क्या मैं तेरे लिए कुछ और कर सकता हूं तो उस शख्स ने हार्दिक से एक घर देने की मांग की, इसपर पंड्या ने रिएक्ट किया और अपने जवाब से दिल जीत लिया, हार्दिक ने अपने फैन से कहा, "ठीक है, मैं आपको घर दिलाने में मदद करूंगा."

हार्दिक और फैन के बीच हुई बातचीत

हार्दिक पंड्या: भाई, तुम कहां से आए हो?

फैन: सर, मैं लखनऊ से आया हूं, आपसे मिलने के लिए मैं पूरा रास्ता पैदल चलकर आया हूं. मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं.

हार्दिक पंड्या: ठीक है भाई, मैं तुम्हारे लिए लखनऊ वापस जाने का ट्रेन टिकट बुक कर देता हूं. तुम्हें और क्या चाहिए? बताओ, मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूं?

फैन: सर, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है. मैं सड़क पर रहता हूं.

हार्दिक पंड्या: ठीक है, मैं तुम्हें घर दिलाने में मदद करूंगा. वो बाद में देखते हैं.

हार्दिक पंड्या ने न सिर्फ अपने फैन से मुलाकात की, बल्कि उसे एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद भी दी, हार्दिक के इस जेस्चर की हर तरफ तारीफ हो रही है.

हालांकि घर देने का वादा हार्दिक ने किया या नहीं, यह तो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है लेकिन वीडियो में जिस तरह से हार्दिक ने अपने फैन का ख्याल रखा है उसने उनके दूसरे फैन्स का दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल है.

दूसरी ओर हार्दिक के टीम में नहीं खेलने से उनके विकल्प की तालाश भी तेज होने लगी है. हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज में नमन धीर को हार्दिक का विकल्प माना जाने लगा था. ऐसे में गावस्कर ने सीधे तौर पर माना है कि हार्दिक का कोई विकल्प नहीं हो सकता है.

हार्दिक पंड्या का कोई विकल्प नहीं- गावस्कर

"हम कभी-कभी हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट ढूंढने की कोशिश में थोड़ा बहक जाते हैं, हार्दिक पंड्या की जगह कोई नहीं ले सकता. अगर आपको उनके जैसा कोई नहीं मिलता है, तो किसी ऐसे को चुनें जो थोड़ा अलग काम कर सके. नमन धीर, वही काम कर रहे हैं. वह अपने ओवर अच्छे से फेंक रहे हैं, और देखिए उन्होंने इस आखिरी टी20 में कैसे बल्लेबाजी की. भारत को यही करने की जरूरत है.

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