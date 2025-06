MLC 2025: फाफ डुप्लेसी ने मचाया गदर, टी-20 में महारिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने

Faf du Plessis record in T20: फाफ डुप्लेसी ने इतिहास रच दिया है. मेजर क्रिकेट लीग (Major League Cricket 2025 ) के 21वें मैच में टेक्सास सुपर किंग्स के कप्तान फाफ (Faf du Plessis) ने एमआई न्यूयॉर्क के खिलाफ मैच (Texas Super Kings vs MI New York) में शतक जमा दिया है. ऐसा कर उन्होंने टी-20 में कप्तान के तौर पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गिया है. फाफ डुप्लेसी टी-20 क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. बतौर कप्तान फाफ का टी-20 में यह आठवां शतक है. ऐसा कर उन्होंने बाबर आजम और माइकल क्लिंगर के रिक़ॉर्ड को तोड़ दिया है. इन दोनों ने कप्तान के तौर पर खेलते हुए अपने टी-20 करियर में 7 शतक लगाए थे. बता दें कि विराट कोहली के नाम बतौर टी-20 कप्तान 5 शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है. (Most T20 Hundreds by a Captain)

टी-20 में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज

8* – फाफ डु प्लेसिस

7 – माइकल क्लिंगर

7 – बाबर आज़म

5 – विराट कोहली

5 – जेम्स विंस

ऐसा करने वाले पहले बल्लेबाज

मेजर क्रिकेट लीग में फाफ का यह तीसरा शतक है. फाफ डु प्लेसिस एमएलसी इतिहास में 3 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर डु प्लेसिस ने फिन एलन को पीछे छोड़ दिया है. फिन एलन ने MLC इतिहास में दो शतक लगाए हैं. बता दें कि एमआई न्यूयॉर्क के खिलाफ मैच में फाफ ने केवल 51 गेंद पर शतक लगाने का कमाल किया.

एमएलसी (MLC) इतिहास में सबसे ज़्यादा शतक (Most Hundreds in MLC History)

3* – फाफ डु प्लेसिस (15 पारी)

2 – फिन एलन (15 पारी)

1 – आंद्रे फ्लेचर (4 पारी)

1 – रयान रिकेल्टन (6 पारी)

1 – ग्लेन मैक्सवेल (12 पारी)

1 – निकोलस पूरन (14 पारी)

फाफ डु प्लेसिस 40 साल की आयु के बाद दो टी-20 शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर फाफ, जुबैर अहमद से आगे निकल गए हैं.

40 साल उम्र के बाद सबसे ज़्यादा पुरुष टी20 शतक लगाने वाले बल्लेबाज (Most Men's T20 hundreds after 40s)

2* – फाफ डु प्लेसिस (43 इनिंग्स)

1 – जुबैर अहमद (4 इनिंग्स)

1 – इमरान जनत (15 इनिंग्स)

1 – ग्राहम हिक (23 इनिंग्स)

1 – पॉल कॉलिंगवुड (29 इनिंग्स)

बता दें कि 40 साल की उम्र में भी फाफ लगातार फ्रेंचाइजी क्रिकेट में धमाका कर रहे हैं. मैच की बात करें तो पहले टेक्सास सुपर किंग्स ने बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 4 विकेट पर 223 रन बनाए. फाफ 53 गेंद पर 103 रन बनाकर नाबाद रहे. अपनी पारी में फाफ ने 5 चौके और 9 छक्के लगाए. फाफ के अलावा डोनोवन फ़ेरेरा ने 20 गेंद पर 53 रन की पारी खेली. वहीं, टेक्सास सुपर किंग्स की टीम इस मैच को 39 से जीतने में सफल हो गई. एमआई न्यूयॉर्क की टीम 20 ओवर में 184/9 का स्कोर ही बना सकी. फाफ को उनके शानदार शतक के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.