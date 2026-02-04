'डरा हुआ है...' पूर्व भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान के T20 वर्ल् कप में भारत के खिलाफ ना खेलने पर दिया बड़ा बयान

Srikkanth Statement on Pakistan Boycott India Match: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व सेलेक्टर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच का बॉयकॉट करने के पाकिस्तान के फैसले पर निशाना साधा है. पाकिस्तान सरकार ने रविवार को टीम को आगामी आईसीसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की हरी झंडी दे दी, जो 7 फरवरी से शुरू हो रहा है, लेकिन यह भी घोषणा की कि वे अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ ग्रुप मैच नहीं खेलेंगे. हालांकि, उन्होंने आईसीसी को इस मैच से हटने के अपने फैसले के पीछे का कारण आधिकारिक तौर पर नहीं बताया है. श्रीकांत ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए दावा किया कि अगर पाकिस्तान खेलने का फैसला करता भी तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता.

1983 वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ी ने पाकिस्तान को "खाली बर्तन जो ज़्यादा आवाज़ करते हैं" भी कहा. श्रीकांत ने कहा,"खाली बर्तन ज़्यादा आवाज़ करते हैं. पाकिस्तान डरा हुआ है. अब, U19 वर्ल्ड कप में भी वे हार गए. इसलिए वे वॉकओवर देने की सोच रहे हैं. वे खेलें या न खेलें, गेम वैसे भी भारत के लिए वॉकओवर ही है. वे आएं या न आएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एशिया कप में, उन्होंने भारत के खिलाफ सभी मैच खेले थे."

पाकिस्तान ग्रुप A में भारत, नामीबिया, नीदरलैंड्स और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका के साथ है. पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में होने हैं, जो भारत के साथ मिलकर टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है. सलमान अली आगा की कप्तानी वाली टीम ने पिछले हफ़्ते घर पर तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हरा दिया था. हालांकि कई अहम खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं थे. पाकिस्तान बुधवार को आयरलैंड के खिलाफ़ अपने वार्म-अप मैच से पहले सोमवार को श्रीलंका पहुंच चुकी है.

पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ़ अपने अभियान की शुरुआत करेगा, इसके बाद 10 फरवरी को USA और 18 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ़ मैच होंगे. 15 फरवरी का मैच न खेलने का उनका चौंकाने वाला फैसला बांग्लादेश के लिए समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे सुरक्षा कारणों से भारत में खेलने से मना करने के बाद टूर्नामेंट से हटा दिया गया था.

