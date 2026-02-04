'क्रिकेट को नुकसान होगा...' पूर्व पाकिस्तानी स्टार ने भारत के खिलाफ ना वर्ल्ड कप में ना खेलने पर दिया दो टूक बयान

Basit Ali on India vs Pakistan: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार बासित अली का मानना ​​है कि भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच का बॉयकॉट करने का पाकिस्तान का फैसला "क्रिकेट और इस खेल के भविष्य को नुकसान पहुंचाएगा." पाकिस्तानी सरकार ने कहा है कि वे इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे, लेकिन 15 फरवरी को भारत के खिलाफ ग्रुप स्टेज का मैच नहीं खेलेंगे. हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस मामले में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन इस घोषणा से एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. अगर पाकिस्तान मैच का बॉयकॉट करने के अपने फैसले पर कायम रहता है, तो इसे फोरफीट माना जाएगा और भारत को दो पॉइंट मिलेंगे. बासित ने बताया कि ऐसी घटना खेल के भविष्य के लिए अच्छी नहीं होगी.

बासित अली ने अपने यूट्यूब पर कहा,"अगर पाकिस्तान भारत के साथ नहीं खेलता है और भारत को वॉकओवर से दो पॉइंट मिलते हैं, तो इससे क्रिकेट और खेल के भविष्य को नुकसान होगा." ICC ने पाकिस्तान से कहा है कि वे अपने रुख पर फिर से विचार करें, क्योंकि इसका देश में खेल के भविष्य पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है. अगर वे भारत के खिलाफ मैच खेलने से मना करते हैं, तो पाकिस्तान को ICC और ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर्स से फाइनेंशियल बैन और कानूनी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है.

बासित का मानना ​​है कि पाकिस्तान सरकार PCB को उनके संभावित फाइनेंशियल नुकसान की भरपाई करेगी. पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने आगे कहा,"पाकिस्तान बोर्ड को कोई पैसों की दिक्कत नहीं है. सरकार ने उनसे ऐसा फैसला लेने को कहा है, और फिर वे PCB को पैसे भी देंगे."

इस बीच, न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ ग्रुप स्टे मैच का बहिष्कार करता है तो उसे ब्रॉडकास्टर जियोस्टार की तरफ से कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी संभावना है कि आईसीसी पाकिस्तान का पूरा सालाना रेवेन्यू शेयर रोक देगा, जो लगभग 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, और उसी पैसे से ब्रॉडकास्टर को पेमेंट करेगा.

एक पीसीबी सूत्र ने बताया कि हालांकि चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पिछले हफ्ते पीएम शहबाज शरीफ को इस मुद्दे पर जानकारी देने से पहले बोर्ड के कानूनी विशेषज्ञों से सलाह ली थी, लेकिन बोर्ड कुछ गंभीर नतीजों के लिए तैयार है. पीसीबी के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया,"अगर पाकिस्तान नहीं मानता और भारत के खिलाफ नहीं खेलता है, तो उसे न सिर्फ फाइनेंशियल पेनल्टी और ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से शायद मुकदमे का सामना करना पड़ेगा, बल्कि आईसीसी विवाद समाधान समिति में जाने की कोई भी कोशिश भी नाकाम हो सकती है."

यह भी पढ़ें: "क्या ICC सो रहा?" कामरान अकमल ने पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलने पर दिया बड़ा बयान

यह भी पढ़ें: लास्ट ओवर में विकेट गिरने से लेकर बैट तक...MCC ने एक झटके में बदले 73 नियम, अक्टूबर से होंगे लागू