England vs Nepal LIVE Score: इंग्लैंड कर रही पहले बल्लेबाजी, जानें पल-पल का UPDATE

T20 World cup Live Score Update: दोनों टीमें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक दूसरे का सामना कर रही है. इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी कर रही है.

T20 World cup Live Score Update, England vs Nepal

England vs Nepal Live Update: टी-20 वर्ल्ड कप के पांचवें मैच में इंग्लैंड का सामना नेपाल के साथ होना है. नेपाल के खिलाफ इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. दोनों टीमें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एक दूसरे का सामना कर रही है. इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी कर रही है. इंग्लैंड के पास इस फॉर्मेट में अपने पिछले 11 में से 10 मैच जीतने के बाद, उनके पास एक मजबूत बैटिंग लाइनअप, कई बेहतरीन स्पिन गेंदबाज और टीम की सफलता में योगदान देने वाले कई खिलाड़ी हैं, जो यह बताता है कि वे आगे आने वाली किसी भी चुनौती के लिए अच्छी तरह से तैयार होंगे.नेपाल अब क्रिकेट की दुनिया में नया नहीं है  2024 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान दक्षिण अफ्रीका को लगभग हराने के बाद, वे एक बहुत अनुभवी और मजबूत टीम बन गए हैं, जैसा कि नेपाल प्रीमियर लीग के दो बेहद सफल सीजन और इस टूर्नामेंट से पहले शानदार क्वालिफाइंग प्रदर्शन से साबित होता है. रोहित पौडेल की कप्तानी में, और रोमांचक करण केसी के नेतृत्व में आक्रामक गेंदबाजी आक्रमण के साथ, नेपाल इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले अंतरराष्ट्रीय मैच में उत्साह और बड़ी उम्मीदों के साथ उतरेगा.  (LIVE SCORECARD)


नेपाल (प्लेइंग इलेवन): कुशल भुर्टेल, आसिफ शेख (विकेटकीपर), रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी, आरिफ शेख, लोकेश बाम, गुलसन झा, करण केसी, नंदन यादव, संदीप लामिछाने, शेर मल्ला

इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन): फिलिप साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक (कप्तान), सैम कुरेन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, ल्यूक वुड

England vs Nepal, 5th Match, Group C, ICC Men's T20 World Cup 2026 Live update From Wankhede Stadium, Mumbai


Nepal, England, T20 World Cup 2026, Cricket
