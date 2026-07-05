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12 minutes ago

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जा रहा है. और मेजबान इंग्लैंड न्योता पाने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रहा है. आप मैच का ताजा स्कोर जानने के लिए दिए गए LIVE SCORE BOARD पर क्लिक कर सकते हैं. और डिटेल से जानने के लिए कमेंट्री टेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं.

LIVE SCORE BOARD

अब से कुछ ही देर बाद रविवार को लंदन के ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स में खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया को सातवीं बार चैंपियन बनने के लिए इतिहास पलटना होगा. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. मैच  में खेल रहीं दोनों देशों की फाइनल XI इस प्रकार है: 

इंग्लैंड:  1. मी जोन्स (विकेटकीपर), 2. डैनी व्याट-हॉज, 3. नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), 4. एलिस कैप्सी, 5. हीथर नाइट, 6. फ्रेया केम्प, 7. डैनियल गिब्सन, 8. चार्लोट डीन, 9. लिन्से स्मिथ, 10. सोफी एक्लेस्टोन, 11. लॉरेन बेल

ऑस्ट्रेलिया: 1. जॉर्जिया वॉल, 2. बेथ मूनी (विकेटकीपर), 3. फोएबे लिचफील्ड, 4. एलिस पेरी, 5. एशले गार्डनर, 6. जॉर्जिया वारेहम, 7. सोफी मोलिनक्स (कप्तान), 8. एनाबेल सदरलैंड, 9. निकोला केरी, 10. किम गार्थ, 11. लूसी हैमिल्टन

Jul 05, 2026 20:32 (IST)
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England vs Australia LIVE Updates: इंग्लैंड पारी के 5 ओवरों की 5 बड़ी बातें

1. टॉस का फैसला: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और फाइनल के दबाव को देखते हुए इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया.

2. शुरुआती झटके: ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत करते हुए शुरुआती 5 ओवरों के अंदर ही इंग्लैंड के 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया.

3. सस्ते में निपटीं ओपनर्स: इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज डैनी व्याट-हॉज (8 रन, 9 गेंद) और एमी जोन्स (6 रन, 6 गेंद) बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहीं और जल्दी आउट हो गईं.

4. ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का दबदबा: ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किम गार्थ और सोफी मोलिनक्स ने कसी हुई गेंदबाजी की, जबकि लूसी हैमिल्टन और एनाबेल सदरलैंड को शुरुआती सफलताएं मिलीं.

5. नैट साइवर-ब्रंट पर दारोमदार: शुरुआती विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड की पारी को संभालने की जिम्मेदारी उप-कप्तान नैट साइवर-ब्रंट पर आ गई, जिन्होंने क्रीज पर टिककर पारी को आगे बढ़ाया

Jul 05, 2026 19:45 (IST)
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ENG-W vs AUS-W Final LIVE: रीटा ओरा का जलवा

मैच से पहले दुनिया की मशहूर सिंगर रीटा ओरा ने क्लोजिंग सेरेमनी ने समा बांध दिया

Jul 05, 2026 19:43 (IST)
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England vs Australia LIVE Updates: ऑस्ट्रेलिया की XI

1. जॉर्जिया वॉल, 2. बेथ मूनी (विकेटकीपर), 3. फोएबे लिचफील्ड, 4. एलिस पेरी, 5. एशले गार्डनर, 6. जॉर्जिया वारेहम, 7. सोफी मोलिनक्स (कप्तान), 8. एनाबेल सदरलैंड, 9. निकोला केरी, 10. किम गार्थ, 11. लूसी हैमिल्टन

Jul 05, 2026 19:43 (IST)
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Women's T20 World Cup Final LIVE: इंग्लैंड की XI

इंग्लैंड:  1. मी जोन्स (विकेटकीपर), 2. डैनी व्याट-हॉज, 3. नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), 4. एलिस कैप्सी, 5. हीथर नाइट, 6. फ्रेया केम्प, 7. डैनियल गिब्सन, 8. चार्लोट डीन, 9. लिन्से स्मिथ, 10. सोफी एक्लेस्टोन, 11. लॉरेन बेल

Jul 05, 2026 19:39 (IST)
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England vs Australia LIVE: ऑस्ट्रेलिया ने चुनी गेंदबाजी

Jul 05, 2026 19:36 (IST)
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England vs Australia LIVE Score: इंग्लैंड पहले बैटिंग करेगा

वीमेंस वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला

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Australia Women, England Women, England Women Vs Australia Women 07/05/2026 Enwauw07052026262350, Cricket
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