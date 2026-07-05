इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जा रहा है. और मेजबान इंग्लैंड न्योता पाने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रहा है. आप मैच का ताजा स्कोर जानने के लिए दिए गए LIVE SCORE BOARD पर क्लिक कर सकते हैं. और डिटेल से जानने के लिए कमेंट्री टेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं.

अब से कुछ ही देर बाद रविवार को लंदन के ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स में खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया को सातवीं बार चैंपियन बनने के लिए इतिहास पलटना होगा. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. मैच में खेल रहीं दोनों देशों की फाइनल XI इस प्रकार है:

इंग्लैंड: 1. मी जोन्स (विकेटकीपर), 2. डैनी व्याट-हॉज, 3. नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), 4. एलिस कैप्सी, 5. हीथर नाइट, 6. फ्रेया केम्प, 7. डैनियल गिब्सन, 8. चार्लोट डीन, 9. लिन्से स्मिथ, 10. सोफी एक्लेस्टोन, 11. लॉरेन बेल

ऑस्ट्रेलिया: 1. जॉर्जिया वॉल, 2. बेथ मूनी (विकेटकीपर), 3. फोएबे लिचफील्ड, 4. एलिस पेरी, 5. एशले गार्डनर, 6. जॉर्जिया वारेहम, 7. सोफी मोलिनक्स (कप्तान), 8. एनाबेल सदरलैंड, 9. निकोला केरी, 10. किम गार्थ, 11. लूसी हैमिल्टन