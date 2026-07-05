इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जा रहा है. और मेजबान इंग्लैंड न्योता पाने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रहा है. आप मैच का ताजा स्कोर जानने के लिए दिए गए LIVE SCORE BOARD पर क्लिक कर सकते हैं. और डिटेल से जानने के लिए कमेंट्री टेक्स्ट अपडेट देख सकते हैं.
LIVE SCORE BOARD
अब से कुछ ही देर बाद रविवार को लंदन के ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स में खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया को सातवीं बार चैंपियन बनने के लिए इतिहास पलटना होगा. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. मैच में खेल रहीं दोनों देशों की फाइनल XI इस प्रकार है:
इंग्लैंड: 1. मी जोन्स (विकेटकीपर), 2. डैनी व्याट-हॉज, 3. नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), 4. एलिस कैप्सी, 5. हीथर नाइट, 6. फ्रेया केम्प, 7. डैनियल गिब्सन, 8. चार्लोट डीन, 9. लिन्से स्मिथ, 10. सोफी एक्लेस्टोन, 11. लॉरेन बेल
ऑस्ट्रेलिया: 1. जॉर्जिया वॉल, 2. बेथ मूनी (विकेटकीपर), 3. फोएबे लिचफील्ड, 4. एलिस पेरी, 5. एशले गार्डनर, 6. जॉर्जिया वारेहम, 7. सोफी मोलिनक्स (कप्तान), 8. एनाबेल सदरलैंड, 9. निकोला केरी, 10. किम गार्थ, 11. लूसी हैमिल्टन
England vs Australia LIVE Updates: इंग्लैंड पारी के 5 ओवरों की 5 बड़ी बातें
1. टॉस का फैसला: ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और फाइनल के दबाव को देखते हुए इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया.
2. शुरुआती झटके: ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने शानदार शुरुआत करते हुए शुरुआती 5 ओवरों के अंदर ही इंग्लैंड के 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया.
3. सस्ते में निपटीं ओपनर्स: इंग्लैंड की सलामी बल्लेबाज डैनी व्याट-हॉज (8 रन, 9 गेंद) और एमी जोन्स (6 रन, 6 गेंद) बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहीं और जल्दी आउट हो गईं.
4. ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का दबदबा: ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किम गार्थ और सोफी मोलिनक्स ने कसी हुई गेंदबाजी की, जबकि लूसी हैमिल्टन और एनाबेल सदरलैंड को शुरुआती सफलताएं मिलीं.
5. नैट साइवर-ब्रंट पर दारोमदार: शुरुआती विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड की पारी को संभालने की जिम्मेदारी उप-कप्तान नैट साइवर-ब्रंट पर आ गई, जिन्होंने क्रीज पर टिककर पारी को आगे बढ़ाया
ENG-W vs AUS-W Final LIVE: रीटा ओरा का जलवा
मैच से पहले दुनिया की मशहूर सिंगर रीटा ओरा ने क्लोजिंग सेरेमनी ने समा बांध दिया
𝐌𝐞𝐬𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜. 𝐌𝐚𝐣𝐞𝐬𝐭𝐢𝐜. 𝐑𝐢𝐭𝐚 𝐎𝐫𝐚 set the stage alive for the #T20WorldCup Final 🔥— T20 World Cup (@T20WorldCup) July 5, 2026
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England vs Australia LIVE Updates: ऑस्ट्रेलिया की XI
1. जॉर्जिया वॉल, 2. बेथ मूनी (विकेटकीपर), 3. फोएबे लिचफील्ड, 4. एलिस पेरी, 5. एशले गार्डनर, 6. जॉर्जिया वारेहम, 7. सोफी मोलिनक्स (कप्तान), 8. एनाबेल सदरलैंड, 9. निकोला केरी, 10. किम गार्थ, 11. लूसी हैमिल्टन
Women's T20 World Cup Final LIVE: इंग्लैंड की XI
इंग्लैंड: 1. मी जोन्स (विकेटकीपर), 2. डैनी व्याट-हॉज, 3. नेट साइवर-ब्रंट (कप्तान), 4. एलिस कैप्सी, 5. हीथर नाइट, 6. फ्रेया केम्प, 7. डैनियल गिब्सन, 8. चार्लोट डीन, 9. लिन्से स्मिथ, 10. सोफी एक्लेस्टोन, 11. लॉरेन बेल
England vs Australia LIVE: ऑस्ट्रेलिया ने चुनी गेंदबाजी
Australia head to Lord's ready to take on England in the biggest challenge of the #T20WorldCup 🏆— T20 World Cup (@T20WorldCup) July 5, 2026
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