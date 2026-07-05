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आगरा में आधी रात में मौत के अगोश में समा गए पत‍ि-पत्नी, थोड़ी ही दूर पर सो रहे थे चार बच्‍चे

आगरा जिले के शमसाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में सोते वक्त पत‍ि-पत्नी की करंट लगने से मौत हो गई. जिस जगह पर पति-पत्नी सो रहे थी उसी कमरे में थोड़ी ही दूर पर चार बच्चे भी सो रहे थे.

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आगरा में आधी रात में मौत के अगोश में समा गए पत‍ि-पत्नी, थोड़ी ही दूर पर सो रहे थे चार बच्‍चे

आगरा जिले के शमसाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में सोते वक्त पत‍ि-पत्नी की करंट लगने से मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि शनिवार की रात को थाना शमशाबाद इलाके के कुतकपुर गांव में जगदीश (40) और उसकी पत्नी शशि (35) व चार बच्चे एक ही कमरे में सो रहे थे. जिस जगह पर पति-पत्नी सो रहे थी उसी कमरे में थोड़ी ही दूर पर चार बच्चे भी सो रहे थे.

उन्होंने बताया कि रात में बिजली का तार एक लोहे के बॉक्स पर गिर गया और दोनों पति पत्नी करंट की चपेट में आ गए. जगदीश गांव में ही एक परचून की दुकान चलाते थे और शनिवार की रात को 11 बजे घर पहुंचे थे.

करंट से मौत की आशंका, पीएम र‍िपोर्ट का इंतजार

थाना शमशाबाद के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) सुरेंद्र राव ने बताया कि मृतक पति और पत्नी के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. फिलहाल करंट से मौत की आशंका है, लेकिन पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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