AFG vs ENG: रुट की आंखें नम, ड्रेसिंग रूम में छाया सन्नाटा, तस्वीरों में देखें हार के बाद कैसा था इंग्लैंड टीम का हाल

ENG vs AFG Champions Trophy 2025: इब्राहिम जदरान के 177 रन और तेज गेंदबाज अजमतुल्लाह उमरजइ के पांच विकेट की मदद से अफगानिस्तान ने एक रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को आठ रन से हराकर चैम्पियंस ट्रॉफी (AFG v s ENG CT 2025) से बाहर कर दिया. इंग्लैंड की टीम दो मैच हार चुकी है और अब उसे ग्रुप बी के आखिरी लीग मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलना है जिसके आस्ट्रेलिया के बराबर तीन अंक हैं. अफगानिस्तान के अब दो अंक है और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिये आखिरी ग्रुप मैच में आस्ट्रेलिया को हराना होगा. जीत के लिये 326 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की शुरूआत अच्छी नहीं रही और उसने दो विकेट 30 रन पर गंवा दिये. उमरजइ ने 58 रन देकर पांच अहम विकेट लिये और एक गेंद बाकी रहते इंग्लैंड की पूरी टीम 317 रन पर आउट हो गई.

अफगानिस्तान के खिलाफ हार के बाद मैदान का नजारा कुछ और था तो इंग्लैंड ड्रेसिंग रूम का नजारा कुछ और ही दिखा, कही खुशी कही गम के आलम में इंग्लैंड कप्तान जोस बटलर के चेहरे पर हार की निराशा साफ तौर पर दिख रही थी और उनके ठीक बगल में बैठे जो रुट की आँखों में आँशु साफ दिखाई दे रहे थे.

Photo Credit: ANI

Even a cool and calm man like Joe Root has started crying.



Shows that he's one of few guys who is working hard day in and day out for the team. Rest everyone are enjoying their confirmed spots in the team happily golfing around.



pic.twitter.com/YtyyPjaPuY