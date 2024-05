Eng vs Pak 3rd T20I: पाकिस्तान का यह बल्लेबाज सूर्यकुमार बनने में जुटा, जल्द ही पता चलेगा आटे-दाल का भाव

जल्द ही शुरू होने जा रहे टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) से पहले पाकिस्तानी की टीम जमकर मेहनत कर रही है. कुछ बड़े बदलाव हाल ही में हुए. पॉलिसी के तहत बाबर आजम (Babar Azam) को फिर से कप्तान बनाया गया, तो विदेशी कोच और विशेषज्ञ, सलाहकारों की नियुक्ति भी हो रही है. अब इसका कितना फायदा उसे मिलेगा, या इंग्लैंड के खिलाफ जारी चार टी20 मैचों की सीरीज (Eng vs Pak T20I) के तहत मंगलवार को खेले जाने वाले तीसरे मैच में साफ हो जाएगा. विश्व कप की तैयारी के लिए पाकिस्तानी खास कोशिश कर रहे हैं. और इसी के तहत पाकिस्तानी बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) बनने की कोशिश कर रहे हैं. अयूब पहले मैच में दो ही रन बना सके थे, जबकि पहला मुकाबला दोनों देशों के बीच बारिश से धुल गया था.

दहरअसल मैच की पूर्व संध्या पर पाकिस्तान के लेफ्टी बल्लेबाज सैम अयूब (Saim Ayub) नो-लुक शॉट और लेग साइड शॉट्स पर जमकर बेनतर करते दिखाई पड़े. अब यह तो आप जानते ही हैं कि सूर्यकुमार यादव अपने नो-लुक शॉट के लिए पूरे क्रिकेट जगत में हैं. और भारतीय बल्लेबाज ने इस शॉट को एक नई ऊंचाई दी है. यादव के फ्लिक और नो-लुक शॉट की कोई काट नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तानी इस राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले ही खराब फॉर्म के मारे सैम अयूब को जल्द ही पता चल जाएगा कि इन शॉटों पर महारथ हासिल करना पखवाड़े भर का काम नहीं है. खराब फॉर्म के बावजूद सैम को तीसरे टी20 में खिलाने की पूरी उम्मीद है

Head Coach Gary Kirsten trained for 1 hour with Saim Ayub on the main pitch, the coach and captain still have faith in him.



It is most likely that Saim Ayub can play the full T20I series against England as well. #PAKvsENG pic.twitter.com/7ZW4nF9lFT