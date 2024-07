तीनों दिग्गजों में सबसे महान कप्तान कौन, बुमराह ने कोहली, रोहित और धोनी तीनों को किया खारिज

टीम इंडिया के स्टार पेसर और एक समय कप्तान बनने के प्रबल दावेदारों में से एक जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने साल 2016 में धोनी के नेतृत्व में अपने करियर का आगाज किया था. और तब से लेकर पिछले करीब आठ साल में बुमराह ने विराट कोहली (Virat Kohli) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के नेतृत्व में भी बुमराह का करियर खासा फला-फूला है. साफ है कि इन तीनों ही कप्तानों ने भारतीय क्रिकेट में गजब की छाप छोड़ी है और तीनों ही सर्वकालिक महान कप्तानों में शुमार हो चले हैं. लेकिन जब मीडिया के एक हालिया कार्यक्रम में बुमराह से भारत के सबसे महानतम कप्तान को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने तीनों ही दिग्गजों के नाम को अनदेखा कर दिया.

Jasprit Bumrah Said "Rohit Sharma is only few captain's who have lot's of respect for bowlers bring a batsman" pic.twitter.com/D7J1IJkqSY