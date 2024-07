जैसे ही सूर्यकुमार को लेकर आई यह बड़ी खबर, तो सोशल मीडिया ने भी सुना दिया यादव को लेकर यह फैसला

बुधवार को श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम के चयन के लिए सेलेक्शन कमेटी की बैठक का दिन था, लेकिन बैठक से कुछ घंटे पहले ही ऐसी खबर आई कि माहौल ही एकदम से बदल गया. और इस खबर ने ऐसा तूल पकड़ा कि यह मीटिंग ही वीरवार के लिए स्थगित हो गई. और यह खबर थी एकदम से ही सूर्यकुमार यादव (suryakuamr Yada) का कप्तानी की रेस में टी20 विश्व कप में उप-कप्तान रहे हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) से आगे निकल जाना. जहां फैंस टीम में अपने-अपने चहेते खिलाड़ियों को लेकर बातें कर रहे थे, एकदम से ही चर्चा ने दूसरा ही रूप ले लिया. जहां एक वर्ग ने दोनों के बीच तुलना शुरू कर दी, तो एक वर्ग ने तस्वीर पोस्ट करके सूर्यकुमार यादव को बेहतर बताना शुरू कर दिया.

अब यह तो होगा ही, जब हालात एकदम से 360 डिग्री पर बदलेंगे, तो दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने होंगे ही. एक से दूसरे को बेहतर साबित करना एक सामान्य बात है

सूर्यकुमार यादव के चाहने वाले तो इस खबर से बहुत ही ज्यादा खुश हैं. जाहिर है कि जब चहेते खिलाड़ी को लेकर अच्छी खबर आती है, तो चाहने वाले भी उतने ही खुश होते हैं

रायशुमारी हो चली है...फैंस कमेंट लिखकर बाकी प्रशंसकों से अपनी-अपनी राय देने को कह रहे हैं

शायद यह जो नैरेटिव है, वह अब सेलेक्टरों और हेड कोच के मन में भी घर कर गया है

अब इस पर क्या कहा जाए...फैन की भावनाएं हैं...कैसे भी और किसी भी तरह मुहर लगाने में जुट जाते हैं