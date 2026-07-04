'वह अभी तक क्यों नहीं खेला?' वॉन सूर्यवंशी के न खेलने से हैरान, पूर्व कप्तान ने कहा, 'अगरकर से पूछना होगI

टीम इंडिया मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ ओल्डट्रैफर्ड में दूसरे टी20 मुकाबले में विजयी अभियान की ओर देख रही है, लेकिन दूसरी ओर हर और माहौल में वैभव..वैभव ही गूंज रहा है. मतलब सूर्यवंशी को खिलाने को लेकर बहस बंद होने का नाम नहीं ले रही है. और इसमें भारतीय ही नहीं, बल्कि अब मेजबान इंग्लैंड सहित दुनिया के तमाम दिग्गज इसका हिस्सा बन चुके हैं. अब इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन और एलिस्टेयर कुक ने भी भारत के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं. 'स्टिक टू क्रिकेट' पॉडकास्ट पर बात करते हुए वॉन ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi) को मौका क्यों नहीं दिया गया. उन्होंने यहां तक कहा कि वह यह सवाल सीधे बीसीसीआई और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर से पूछना चाहेंगे.

15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को लेकर उत्साह सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट फैंस उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं. इस युवा खिलाड़ी को लेकर इतना क्रेज़ था कि आयरलैंड में भारत के टी20 मैचों के टिकट फैंस ने सिर्फ उन्हें खेलते हुए देखने की उम्मीद में खरीदे थे. हालांकि, दो मैचों की उस सीरीज में सूर्यवंशी बेंच पर ही बैठे रहे.

जब भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ टी20 खेलने डरहम पहुंची, तब भी कहानी नहीं बदली। उनके अंतरराष्ट्रीय डेब्यू को लेकर बढ़ती उम्मीदों के बावजूद, इस युवा खिलाड़ी को एक बार फिर बेंच पर ही बैठना पड़ा. उन्हें लगातार बाहर रखे जाने पर रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर जैसे कई पूर्व क्रिकेटर पहले ही हैरानी जता चुके हैं. और अब माइकल वॉन ने निराशा जाहिर करते हुए सवाल खड़ा किया है. वॉन ने कहा, 'हमें बीसीसीआई और चयनकर्ता अजीत से पूछना चाहिए कि वह (सूर्यवंशी) आयरलैंड के खिलाफ कैसे नहीं खेला? इस पर कुक ने जवाब दिया, 'मैं कल वहां जा रहा हूं, और मैं एक फैन के तौर पर गाड़ी चलाकर वहां जा रहा हूं ताकि यह पक्का कर सकूं कि वह 15 साल का बच्चा खेले.'

हालांकि, वॉन और कुक की टिप्पणियां सूर्यवंशी की अनुपस्थिति पर बढ़ती जिज्ञासा को दर्शाती हैं, लेकिन भारतीय टीम प्रबंधन के इस फैसले को बदलने की संभावना कम ही दिखती है. चयनकर्ताओं और कोचिंग स्टाफ ने लगातार यही कहा है कि इस किशोर को सही समय पर मौका मिलेगा.

वर्तमान में, सूर्यवंशी के लिए प्लेइंग इलेवन का रास्ता अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की वजह से बंद है, जो भारत की टी20 टीम में मजबूती से स्थापित हैं. चार महीने पहले भारत की तीसरी टी20 विश्व कप जीत में अहम भूमिका निभाने वाले इन दोनों बल्लेबाजों के जल्द ही अपनी जगह खोने की कोई उम्मीद नहीं है. इसके बावजूद पिछले पांच महीनों में सूर्यवंशी के असाधारण उदय को देखते हुए उन्हें टीम से बाहर रखने पर बहस जारी है. इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने पहले अपनी कप्तानी में भारत अंडर-19 को विश्व कप जिताया, जिसके फाइनल में उन्होंने 175 रनों की तूफानी पारी खेली. इसके बाद आईपीएल (IPL) में भी उनका शानदार फॉर्म जारी रहा, जहां उन्होंने 776 रन बनाए और 'ऑरेंज कैप' जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए. आयरलैंड दौरे के लिए सीनियर टीम में शामिल होने से पहले सूर्यवंशी ने श्रीलंका में इंडिया-ए के लिए भी शानदार प्रदर्शन किया था. फाइनल में उनकी 94 रनों की मैच-जिताऊ पारी में लिस्ट-ए क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक भी शामिल था. इस प्रदर्शन ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके डेब्यू की मांग को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है.

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